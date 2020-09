Bart Kaëll ontroerd door Maël, een transvrouw, in 'Een Echte Job'

Bart KaŽll ontroerd door MaŽl, een transvrouw, in 'Een Echte Job'

In 'Een Echte Job' vinden Laura Tesoro, Niels Albert, Bart KaŽll, Sean Dhondt en Julie Van den Steen stilaan hun weg als verpleegkundigen en binnen hun eigen team.

Op woensdag 23 september om 20.35 uur beleven de bekende stagiaires de laatste dag van hun eerste stageweek. En dat is er niet zomaar eentje want sommige verhalen van patiënten komen bij de Bekende Vlamingen sterker binnen dan anderen.

Voor de 19-jarige Maël breekt een grote dag aan. Ze onderging een geslachtsoperatie en ziet vandaag voor het eerst dat ze op en top vrouw is. En dat maakt zowel bij Maël als bij Bart de nodige emoties los: 'Maël heeft al zo’n lange weg afgelegd. Ze is al 7 jaar een gevecht aan het voeren met haar lichaam en plots, als dat verband eraf gaat, is ze echt een meisje. Als ik eraan terugdenk dan moet ik huilen.'

Niels voelt zich helemaal in zijn sas op de afdeling Orthopedie & Heelkunde. Hij mag turnster Morane van het operatiekwartier gaan halen. Zij kreeg het verdict dat ze niet meer mag turnen en dat komt bij Niels wel heel persoonlijk binnen: 'Ik heb ook topsport gedaan en ben ook moeten stoppen. Ik heb daar zelden met iemand over gepraat, maar het is heftig en zeer herkenbaar.' En het team van Niels - de moppentapper van dienst - vindt het tijd om hem een koekje van eigen deeg te geven met een wel heel uniek doopritueel tot officieel teamlid...

Ook Julie kijkt haar ogen uit op de afdeling Materniteit, zeker wanneer een kersverse mama flauwvalt onderweg naar haar kindje op de neonatologie: 'Toen wist ik het helemaal niet meer. Gelukkig was Nathalie heel snel. Echt gek wat ze allemaal doen!' En Julie zelf zit ook niet stil want ze mag haar eerste CTG-scan, waarmee ze het hartje van de baby checken, afnemen.

Sean beleeft ondertussen zijn laatste dag onder de vleugels van stagementor Linda in het revalidatiecentrum. Sean verzorgt baby Safwan, een kindje met een zware hartafwijking, en mag de sondevoeding zelfstandig voorbereiden: 'Je krijgt dat vertrouwen en dat voelt echt als een verwezenlijking. Dan voel je jezelf echt verpleger, zonder dat iemand je helpt of corrigeert.'

Laura leert op de afdeling geriatrie de 87-jarige Willy kennen. Hij kan niet meer spreken, al doen zijn ogen dat wel. 'Ik kan mij inbeelden dat het super frustrerend is om plots bepaalde dingen niet meer te kunnen die je anders wel kon', vertelt Laura. In één dag tijd bouwt ze een onwaarschijnlijke band met hem op. 'Ik neem de verhalen van patiënt ook echt wel mee naar huis. Dat heb ik bij Willy heel hard gemerkt. Ik had niet verwacht dat hij mij zo ging raken.'

