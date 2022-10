Bart De Wever test de dartskills van Zuhal Demir in 'BV Darts'

Foto: VTM - © DPG Media 2022

Opnieuw 'double trouble' in 'BV Darts'. In de tweede poulewedstrijd van de tweede voorronde mikken Zuhal 'Dynamite' Demir, Hans 'The Spartan' van Alphen, Jamie-Lee 'Triple Six' Six en Omar 'Bull's Eye Dandy' Souidi op de gevreesde dubbels

Een polsblessure bezorgt Omar Souidi helaas échte troubles. Kan hij zijn tegenstanders alsnog het vuur aan de schenen leggen of moet hij op zoek naar een noodoplossing?



Double fun dan weer tijdens de partijvergaderingen van de N-VA. Trainen gaat beter met twee, en dus sleurt Zuhal Demir tijdens de pauzes partijvoorzitter Bart De Wever voor het dartbord. Zou Bart De Wever een straffe BV-darter kunnen zijn? 'BV Darts', donderdarts 20 oktober om 21.25 bij VTM 2 en op VTM.GO.