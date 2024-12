Bart De Wever pakt uit met zijn politieke triomfen in tweede deel 'BDW Politiek Beest'

In de tweede aflevering van de Jambers-documentaire 'BDW Politiek Beest' reflecteert Bart De Wever, na de indrukwekkende verkiezingsoverwinning van dit jaar, op zijn eerdere politieke triomfen.

“Dat is niet de eerste die ik van het canvas haal. Patrick Janssens, Kris Peeters, zelfs Yves Leterme, allemaal he. Door mijn uitslagen met N-VA heb ik eigenlijk hun carrière beëindigd”, klinkt het. “Maar daar word ik niet vrolijk van hoor. Soms is het tragisch, want met iemand als Kris Peeters bijvoorbeeld heb ik uitstekend samengewerkt.”

'BDW Politiek Beest', deel 2, maandag 23 december om 21.05 uur bij VTM.