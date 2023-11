Bart Appeltans is iets té enthousiast tijdens nieuwe, smakelijke missie in 'De Verraders'

Foto: VTM - © DPG Media 2023

Eén week voor de grote finale is de chaos compleet in het kasteel van 'De Verraders'. De groep bondgenoten blijft maar uitdunnen en ook de verraders voelen de adem in hun nek steeds heter worden.

Met de finale in het vizier wordt het belang van een dolk of beschermend schild steeds groter. Die kunnen vanavond verdiend worden met een nieuwe, smakelijke missie. Tijdens een exclusief restaurantbezoek trakteert Staf de kandidaten één voor één op een intiem diner met een twist. Hij schotelt hen lokale ‘haute cuisine’ voor, waarbij ze elkaar goed zullen moeten inschatten. Want enkel wie dat juist doet, mag naar de wapenkamer.

Verrader Bart Appeltans is als eerste aan de beurt en krijgt verse hersentjes onder zijn neus geschoven. Een lekkernij die hij zonder al te veel nadenken naar binnen peuzelt. Tot Staf Coppens hem duidelijk maakt dat hij net iets té enthousiast is geweest…

'De Verraders', zondag 12 november om 19.55 uur bij VTM.

​'De Verraders: De Ronde Tafel', zondag 12 november om 21.30 uur bij VTM.