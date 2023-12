Bakkers vieren honderdjarig bestaan van jury-duo Regula en Herman

In week 6 van 'Bake Off' vieren we het honderdjarig bestaan van juryleden Herman & Regula. Hergula wordt 100 en dat gaat gepaard met veel toeters en bellen maar ook met drie heerlijke baksels die helemaal in het teken staan van de jury. Bakkers klaar? Vieren maar!