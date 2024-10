Axel spreekt in Amerika met man na dubbele transitie: 'De duivel had me in zijn macht'

In de zesde en laatste aflevering van 'Axel in Amerika' maakt Axel nog een laatste stop in Tennessee voor een bezoek aan de Global Vision Bible Church.

De diepgelovige mensen zijn er helemaal in de ban van pastoor Greg Locke, die veel controverse uitlokt door zijn radicale opvattingen, zijn geloof in complottheorieën en … duiveluitdrijvingen. Eén van zijn volgelingen onderging een volledige transitie naar een vrouw, maar werd onder invloed van de kerk en pastoor Locke opnieuw een man: 'De duivel had me in zijn macht. God wilde dat ik hiernaartoe kwam, dus dat heb ik gedaan. Pastor Locke begreep mij. Deze kerk heeft een aanzienlijke som geld betaald om mij weer man te laten worden.'

Axel reist daarna door naar New York, the city that never sleeps. Naast de meer dan 8 miljoen inwoners leven er ook naar schatting zo’n 3 miljoen ratten. Een rattentour door de stad laat de minder fraaie kant van de stad zien. Verder is New York een stad van uitersten, van culturen en vooral ook van dromen. De wereldstad is een toevluchtsoord voor migranten, die er hun geluk zoeken en in het geval van taxichauffeur Billy zeker ook vinden. Al is het ook vooral een dure stad, met torenhoge huurprijzen.

