Axel in tranen in eerste aflevering van 'Axel Gaat Binnen'

Axel Daeseleire gaat in het derde seizoen van 'Axel Gaat Binnen' opnieuw elke woensdagavond binnen op acht bijzondere locaties.

In de eerste aflevering verblijft hij samen met pasgeboren baby’s en hun ouders enkele nachten op de 'Moeder en Kind'-afdeling van Ziekenhuis Oost-Limburg.

Op de dienst 'Neonatale intensieve zorg' ontmoet hij Sara en Dieter. Hun kindje werd vijftien weken te vroeg geboren en vecht op het moment van opname al vier weken voor zijn leven. Een ondraaglijke situatie, want het is op dat moment niet duidelijk of de kleine Maxim het zal redden. Het verhaal grijpt Axel naar de keel en zijn emoties nemen de overhand.

'Axel Gaat Binnen', vanaf 17 april elke woensdagavond om 21.45 uur bij VTM en op VTM GO.