'Axel in Amerika' komt dinsdag aan in Los Angeles

In de tweede aflevering van 'Axel in Amerika' komt Axel aan in Los Angeles, de thuis van heel wat wereldsterren, maar ook de thuisbasis van vele paparazzi.

Daar ontmoet hij Ricky Mendoza, de beroemdste paparazzo van LA. Al is Axel zelf niet meteen de grootste fan van paparazzi: 'In 2020 was ik zwaar besmet met corona. Ik was één van de eerste Belgen die in coma werd gehouden. Ik heb er 10 dagen gelegen. Dat was emotioneel zwaar. Wat is er gebeurd? Fotografen probeerden toen binnen te komen door te doen alsof ze mijn broer waren. Gewoon voor een foto.'

Maar het is niet allemaal glitter en glamour in Los Angeles. Axel spreekt er met enkele mensen in Skidrow, de ‘thuis’ van vele daklozen. Daarna reist hij door naar San Francisco, waar hij o.a. de stad verkent in een taxi, volledig bestuurd door AI. Met wisselend succes.

'Axel in Amerika', dinsdag 10 september vanaf 21.15 uur op GoPlay en Play4.