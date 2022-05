Axel Daeseleire vertelt in 'Alloo bij…' hoe hij na corona opnieuw door het oog van de naald kroop

Op donderdag 12 mei gaat Luk Alloo in 'Alloo bij...' op bezoek bij Axel Daeseleire in Antwerpen. De eerste afspraak is het plaatselijke wassalon waar Axel al jarenlang zijn was doet.

'Ik zat in 'De Laatste Show' en Alex Callier zat daar ook. Hij vertelde me dat hij zijn was zelf doet na het touren en dat dat pas rock ‘n roll is. Dan heb ik het ook maar eens geprobeerd en eigenlijk ontdekte ik dat het me een meditatief gevoel geeft', verklaart hij.

Axel doet het tegenwoordig wat rustiger aan en heeft zelfs een nieuwe kijk op de wereld. Vorig jaar ging hij in Thailand zwaar uit de bocht met een brommer en bezeerde daarbij zijn nek. 'Ik mag niet lopen, fietsen of rijden, dus doe ik alles te voet of met het openbaar vervoer. Alles gaat nu veel trager', vertelt Axel. Na zijn zware coronabesmetting waardoor hij 10 dagen in coma lag, kroop Axel dus voor de tweede keer in twee jaar door het oog van de naald. 'Als dat letsel een paar millimeter had geschoven en mijn zenuwen en ruggenmerg had geraakt, was het einde verhaal. Ik neem het elke dag mee. Ik apprecieer nu elk moment.'

Luk neemt Axel vervolgens mee naar de universiteit in Namen, waar de acteur 2 jaar rechten studeerde. Het vak werd hem van thuis uit met de paplepel ingegeven. 'Ik mocht niet naar Studio Herman Teirlinck, dat werd thuis van de tafel geveegd onder het mom van een hobby. Dus heb ik rechten gestudeerd in Namen, om mijn Frans te verbeteren. Ik dacht: ‘Een jaar op kot, doen wat ik wil en we zien wel…’' Maar ook een bezoek aan De Studio mag niet ontbreken. Na het schrijven van een motivatiebrief aan zijn vader, mocht Axel zijn ingangsexamen doen aan Studio Herman Teirlinck. Hij was van de eerste keer geslaagd, maar zijn laatste jaar maakte hij niet af. Waarom? Dat vertelt hij op donderdag.

