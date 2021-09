Axel Daeseleire laat zijn emoties de vrije loop tijdens therapie in 'Axel Gaat Binnen'

Op woensdag 22 september om 21.45 uur bij VTM stapt Axel Daeseleire het grootste psychiatrisch centrum van BelgiŽ binnen: Asster in Sint-Truiden. Hij zal er 5 dagen en 4 nachten meeleven op de afdeling Nova waar een tiental patiŽnten verblijven die kampen met angst- en persoonlijkheidsstoornissen en vaak last hebben van een depressie.

Het worden 5 intense dagen en Axel is zwaar onder de indruk van de verhalen die hij er te horen krijgt.

Voor de patiënten is het naast de zorg belangrijk dat ze zich zowel sportief en recreatief kunnen uiten, dit om hun psychische problemen beter te kunnen aanpakken. Axel neemt met enkele patiënten van zijn afdeling deel aan een creatieve therapie met klei. Aan de hand van de gemaakte werken, komen er veel verhalen en emoties los. Zoals bij Sabine: 'Mijn kunst is blijkbaar niet zo goed, maar dit beeldt een hart uit, met een heel zwaar beschadigde kant met diepe kerven, en een andere kant met littekens.'

Ook bij Axel komen er tijdens het boetseerwerk onverwachts gevoelens naar boven: 'Dit gaat over het laatste jaar met alle maatregelen die werden opgelegd. Ik heb mij dikwijls alleen en afgezonderd gevoeld van mijn naasten en vrienden. De onkunde om contact te maken is eigenlijk de grondslag van wat ik geprobeerd heb duidelijk te maken.' De therapeute wil weten wat het met hem deed om dit te maken? Axel krijgt het heel erg moeilijk: 'Oh, let’s not go there… Het maken zelf vond ik na verloop wel fijn, maar je moet bewust naar de kern van die emoties en dat maakt natuurlijk wat los.'

Axel maakt vervolgens kennis met Maureen. Hun gesprek neemt een onverwachte wending wanneer Maureen in shock geraakt bij het vertellen van haar verhaal: ze werd zowel door haar vader als door haar stiefvader seksueel misbruikt en mishandeld, vanaf dat ze 6 à 7 jaar was, tot haar 14 jaar. Op haar 16de heeft ze een poging tot zelfmoord ondernomen. De vriend van haar moeder werd vervolgd, kreeg 15 jaar gevangenisstraf en is inmiddels vrij, zij kreeg levenslang. Tegen haar vader werd nooit klacht ingediend.

Na zijn verblijf in Asster blikt Axel terug: 'Deze vijf dagen hebben indruk op mij gemaakt. Ik ben iedereen dankbaar die de moed had om zijn of haar verhaal met mij te delen. Ik wens alle patiënten een spoedig herstel zodat ze hun leven op een rustige en veilige manier kunnen verder zetten.'

'Axel Gaat Binnen', woensdag 22 september om 21.45 uur bij VTM. De afleveringen van 'Axel Gaat Binnen' zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.