Axel Daeseleire krijgt een onverwacht telefoontje in 'Erfgenaam Gezocht'

In een nieuwe aflevering van 'Erfgenaam Gezocht' heeft Axel Daeseleire eindelijk een erfgenaam te pakken in de zaak van de Vlaams-Brabantse Adeline Van Kerckhoven... tot hij een onverwacht telefoontje krijgt.

'Het is in verband met 'Erfgenaam Gezocht'. Je bent onlangs bij Jef Swillen langsgeweest, maar hij is intussen overleden', zegt Paula Willems, een nicht van Jef Swillen. Axel heeft geen tijd te verliezen en haast zich naar Paula Willems die weleens de volgende wettige erfgenaam zou kunnen zijn. Komt de erfenis uiteindelijk toch nog terecht?

'Erfgenaam Gezocht', woensdag 9 oktober om 20.40 uur bij VTM.