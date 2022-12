Axel Daeseleire heeft goed nieuws voor Agnes in 'Erfgenaam Gezocht'

In de aflevering van donderdag bijt Axel Daeseleire zich vast in de zaak van Jean Van Lint. Jean stierf in 1994 op 55-jarige leeftijd, 28 jaar geleden. Nog twee jaar en de erfenis gaat onherroepelijk naar de Belgische staat. De tijd dringt dus...

Axel komt te weten dat Jean een vriendin had en dat het koppel ooit 7 miljoen Belgische frank won met de Lotto. Lang hebben ze niet kunnen genieten van de winst want de vriendin van Jean is kort nadien aan kanker overleden en niet veel later vond de poetsvrouw het levenloze lichaam van Jean in bed… Een intrigerend verhaal waar Axel zijn tanden in zet en dat resulteert uiteindelijk in een emotionele ontknoping.

Een andere zaak is die van Mariette Bogaert, overleden in 2016 in Schilde. Het huis van Mariette ziet er vervallen uit, maar: 'Het blijft wel Schilde, hé? De prijs van de grond heeft hier - geloof me - een stevige prijs', weet Axel. In het WZC waar Mariette overleed, verneemt Axel een vreemd verhaal: 'Er is een zoon maar die kwam zijn moeder nooit bezoeken en bovendien wees hij haar erfenis af. Maar over de reden waarom tast ik voorlopig nog in het duister.' Weet haar zoon wel dat zijn moeder overleden is? En dat er nog een erfenis op hem wacht? Of is er iets anders aan de hand?

Vorige week maakte Axel de enige erfgenaam van Daniël Nayaert gelukkig met 43.452 euro. Maar in de zaak van juweliersvrouw Hilde Verlaenen had hij minder geluk: elk spoor naar een mogelijke erfgenaam liep letterlijk en figuurlijk dood. Hij deed een ultieme oproep aan het publiek en dat resulteerde in een honderdtal reacties. Deze worden nu door het productieteam verder onderzocht.

'Erfgenaam Gezocht', donderdag 15 december om 20.40 uur bij VTM en ook op VTM GO.