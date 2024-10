Audélia deelt haar liefdesverdriet bij mommy Barbara in 'Kotmadam Sarafian'

De studenten vinden steeds weer hun weg naar mommy Barbara. Dat blijkt ook in een nieuwe aflevering van 'Kotmadam Sarafian'. In een openhartig gesprek deelt Audélia haar liefdesverdriet met Barbara.

'Ik denk dat het voor mij de eerste keer was dat ik vlinders in mijn buik had', vertelt Audélia. 'Hij wist op voorhand van het trans zijn, dus daar lag het niet aan. Meestal kan ik het daarop afschuiven, maar deze keer was het eerder mijn persoonlijkheid die hij niet leuk vond. Dat zijn allemaal dingen die ik niet gewoon ben.'

'Kotmadam Sarafian', dinsdag 29 oktober om 20.40 uur op VTM.