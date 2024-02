Astrid laat niets aan het toeval over in 'ASTRID en NATALIA Back To Reality'

In 'ASTRID en NATALIA back to reality' stappen gedreven moeders Astrid en Natalia vanavond met beide voeten in de dagelijkse, soms harde realiteit van heel wat alleenstaande ouders. Een maand lang worden ze mama's met een minimum en schuiven ze alle luxe aan de kant.

'ASTRID en NATALIA Back To Reality', maandag 19 februari om 21.30 uur bij VTM 2 en op VTM GO.

Met allerlei jobs proberen ze de eindjes aan elkaar te knopen als alleenstaande moeders. Voor welke uitdagingen komen Astrid en Natalia, net als een heleboel alleenstaande moeders of vaders, te staan? En hoe pakken ze dit aan? Bij het inpakken van hun koffers wordt al duidelijk dat de twee vriendinnen best wel tegenpolen zijn. Waar Natalia lastminute in actie schiet, komt Astrid wel érg goed voorbereid voor de dag…

ASTRID en NATALIA back to reality op tv

Astrid en Natalia ontdekken hun nieuwe habitat in Turnhout en krijgen een budget om hun huis in te richten én om wagens aan te kopen. Daarna maken ze even kort kennis met de buren.

