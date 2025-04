Astrid Coppens openhartig over haar pestverleden in 'Kung Fu Helden'

In 'Kung Fu Helden' ontdekt Astrid Coppens dat haar jeugd veel gelijkenissen heeft met die van master Yan Lei. Beiden werden op jonge leeftijd gepest en Astrid draagt daar tot de dag van vandaag nog steeds littekens van.

'Toen ik 12 jaar was, werd ik gepest. Ik ben 1m78 groot en dat is al zo sinds mijn twaalfde. Ik had dan ook nog geen borsten, maar was wel anderhalve kop groter dan degene die naast mij stond', vertelt Astrid. 'Ik zag dat eigenlijk een beetje als een misvorming, dat ik abnormaal was. Ik ben heel onzeker geworden door mijn uiterlijk en dat is altijd zo gebleven. Ik sta zeker niet graag op de voorgrond, ik zal nooit als eerste een restaurant binnenstappen.'

'Kung Fu Helden', maandag 21 april om 20.40 uur op VRT 1.