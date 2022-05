Arnout Hauben bereikt einddoel Pieterburen

Foto: Eén - © VRT 2022

Arnout en zijn vrienden zijn aangekomen in Coevorden. Voor enkele euro's kopen ze paraplu's in de kringloopwinkel, want het is echt hondenweer. Over de Hondsrug trekt het drietal verder richting Groningen.

Onderweg komen ze heel wat prehistorische hunebedden tegen. Arnout ontmoet een vader en zoon die zichzelf ‘de hunebedjagers’ noemen. Daarna stappen Arnout, Ruben en Philippe verder naar Glimmen. Enkele jaren geleden won het dorp de Postcode Loterij met heel wat multimiljonairs tot gevolg. Maar het dorp was ook het decor van een groot drama. In de jaren zeventig kwam hier een treinkaping tot een rampzalig einde. Een wonde die nog niet geheeld blijkt te zijn. ​ ​

In het dorpje Pieterburen eindigt het 900 kilometer lange avontuur aan hetzelfde Noordzeewater als waar de tocht begon. Om terug naar huis te keren moeten Arnout, Ruben en Philippe enkel nog de zeilboot zien te bereiken die op hen ligt te wachten op het wad. 'Dwars door de Lage Landen', maandag 9 mei om 20.40 uur op Eén.