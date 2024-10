Arnout en co wandelen Drenthe binnen

Wanneer Arnout Friesland achter zich laat en Drenthe binnenstapt, hoort hij een leeuw brullen in het bos. Na wat zoeken komen Arnout en zijn vrienden terecht in een dierenasiel waar getraumatiseerde dieren van over de hele wereld een nieuwe thuis vinden.

In Wilhelminaoord werden in de vorige eeuw geen dieren, maar arme families en zwervers opgevangen in de Kolonie van Weldadigheid. ​ De mensen konden zich hier letterlijk uit de armoede opwerken door het land te bewerken. Arnout spreekt met de allerlaatste zwerver van Wilhelminaoord, die maar moeilijk te temmen blijkt...

'Dwars door de Lage Landen', maandag 14 oktober om 20.40 uur op VRT 1.