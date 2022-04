Arnout en co wandelen door de (w)arme Kempen

Arnout, Philippe en Ruben doorkruisen de zanderige Kempen. Bij de Kleine Nete komen ze voorbij een krabbenvangstation. De afgelopen jaren werden er al meer dan een miljoen Chinese wolhandkrabben gevangen. Wanneer Arnout de val opent, kan hij zijn ogen niet geloven.

Nadien gaat Arnout op bezoek bij enkele oude kameraden in Geel: Rob en Eddy. Vijftien jaar geleden maakte hij een documentaire over de gezinsverpleging in Geel waarin het tweetal een hoofdrol speelde.

In de abdij van Tongerlo staat Arnout oog en oog met Het Laatste Avondmaal van Da Vinci. Even verderop in Westerlo ontmoet hij een echte prins die hem uitnodigt in zijn kasteel. De voorvaderen van prins Simon de Merode blijken een belangrijke rol gespeeld te hebben bij het ontstaan van België. De tocht door de katholieke Kempen kan niet anders dan eindigen in het bekendste bedevaartsoord van België: Scherpenheuvel.

'Dwars door de Lage Landen', maandag 4 april om 20.40 uur op Eén.