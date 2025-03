Arno Van Impe crasht mentaal en fysiek na zware Kung Fu training

In de Kung Fu-leer draait alles om de juiste balans tussen geest en lichaam. Dat wordt weer duidelijk in een nieuwe aflevering van 'Kung Fu Helden' bij VTM.

Na een loodzware fysieke training, waarbij de studenten moeten planken met bakstenen op hun rug, crasht Arno Van Impe volledig. 'Ik voelde wel dat ik last had, maar ik ben iemand die zich nooit zwak wil voordoen', klinkt het. 'In één keer crashte alles. Ik moest bijna overgeven en werd helemaal wazig. Ik zag en hoorde niks meer, ik zat precies in de wolken. Plots hoorde ik mijn familie en vriendin tegen me praten. Ze probeerden me uit te leggen wat er was, maar ik begreep het niet en werd heel emotioneel. Fysieke pijn heeft iets emotioneel getriggerd en dat heeft me echt ongelooflijk goed gedaan. Mijn rugzak zat bomvol en dat is gewoon ontploft.'

'Kung Fu Helden', maandag 24 maart om 20.40 uur op VTM.