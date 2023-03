Anonieme tipgevers uit entourage van de Masked Singers delen grootste geheimen

Na een weekje rust zitten de Masked Singers boordevol energie om er op vrijdag 31 maart opnieuw tegenaan te gaan. De grootste speurtocht van het land gaat verder waar die twee weken geleden is gestopt: met nog zeven resterende pakken én de verrassende terugkeer van tornado Karen Damen in het speurdersteam.

De kijkers zijn nog niet goed en wel bekomen van die verrassing of er duikt er nu vrijdag alweer een andere op. Jens Dendoncker opent de show namelijk met een belangrijke dienstmededeling…

'Het speuren zal vanavond een tikkeltje anders verlopen', klinkt het bij de host. 'We gaan onze speurders na de optredens geblinddoekt aan de oksels van onze Masked Singers laten ruiken... Nee, dat is niet waar, dat zou te crazy zijn. Het speuren gaat anders verlopen omdat we geen gewone filmpjes met aanwijzingen gaan zien, maar we krijgen de hulp van anonieme tipgevers. Dat zijn mensen uit de entourage van de Masked Singers die ons gaan proberen op het goede spoor te brengen. Tips 2.0 en speuren voor gevorderden in feite. Goed opletten dus!'

De anonieme tipgever van Raaf licht alvast een tipje van de sluier:

De tips komen vrijdag dus uit onverwachte hoek, van mensen die heel dicht bij de Masked Singers staan en dus pittige details kennen over de persoon in het pak. Dat zorgt meteen ook voor nieuwe speculaties in het speurdersteam. Na haar glansrijke comeback schuift Karen Damen opnieuw achter de speurdersdesk, naast Kevin Janssens en Julie Van den Steen. De top 3 in de ranking van beste speurders tekent dus present. Er maakt ook een nieuwe mystery speurder z’n opwachting en dat is deze week een absolute hoofdverdachte voor één van de pakken. Wiens naam wordt na vrijdag geschrapt van het lijstje?

Drie duels staan vrijdag op de agenda om uit te maken wie zijn of haar identiteit moet bekendmaken aan de buitenwereld. De stoerste Minotaurus neemt het op tegen de sierlijkste Hippo, Champignon stapt met een sluier en bruidsboeket het podium op voor zijn duel tegen Leeuw en Foxy Lady, Raaf en Tovenaar vechten het met z’n drietjes uit. Voor één van hen wordt dit duel ook meteen het laatste. Wie wordt onverbiddelijk ontmaskerd?

Met deze songs hopen de Masked Singers aan een ontmaskering te ontsnappen:

Minotaurus: Dance All Over Me van George Ezra

​Hippo: The Loneliest van Måneskin

​Foxy Lady: Unholy van Sam Smith

​Raaf: Hold My Hand van Lady Gaga

​Tovenaar: Gimme! Gimme! Gimme! van ABBA

​Leeuw: Man In The Mirror van Michael Jackson

​Champignon: Like A Virgin van Madonna

'The Masked Singer', vrijdag 31 maart om 20.35 uur bij VTM.