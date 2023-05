Andy Peelman zet dringende achtervolging in op verdachte in 'Andy op Patrouille'

De laatste patrouille is aangebroken voor Andy Peelman. In een nieuwe aflevering van 'Andy op Patrouille' gaat hij nog één keer mee in de actie bij het politiekorps in Canada. En ook daar valt het werk niet te onderschatten.

Na een verontrustende oproep zet het team een dringende achtervolging in op een verdachte van partnergeweld. 'Dat is zeer uitzonderlijk. Voor ze hier een achtervolging doen, moet er eigenlijk al veel gebeuren', legt Andy uit. 'Opeens zien we een rode pick-up truck onze richting uitkomen. Dan gaat je tikker hé, omdat je opnieuw niet weet wat er allemaal in de auto zit.'



