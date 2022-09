Andy Peelman schotelt de 'LEGO MASTERS' een bijzondere uitdaging voor

Nu zaterdag schotelen Andy Peelman en Jamai Loman de kandidaten van 'LEGO MASTERS' een nieuwe, bijzondere uitdaging voor die alles op zijn kop zet. Letterlijk dan, want de duo's moeten elk een set bouwen met een bijzondere bril die het de bouwers niet bepaald makkelijk maakt.

'Ik heb de omkeerbril al getest en ik kan zeggen: het is verschrikkelijk!', oordeelt Andy. De bouwers doen maar beter extra hard hun best, want het duo dat de eerste opdracht wint, krijgt een groot voordeel bij de tweede opdracht…

Voor de eliminatieopdracht moet ieder team de titel van een bekende popsong omtoveren tot een LEGO-bouwwerk. Dit keer krijgt BRICKMASTER Esmee Kuenen het gezelschap van niemand minder dan popfenomeen Jaap Reesema. Hij krijgt de belangrijke taak om de songtitels in één oogopslag te raden. De druk van eliminatie maakt het allemaal nog wat spannender voor de duo’s want het minst presterende team moet de wedstrijd verlaten. Zullen Bob en Wouter hun gouden LEGO-steentje inzetten om aan een eventuele eliminatie te ontsnappen? Of zijn ze zeker van hun stuk? En welk duo overleeft deze tweede eliminatie niet?

'LEGO MASTERS', zaterdag 17 september om 20.30 uur bij VTM of op VTM GO.