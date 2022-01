'Andermans Zaken' schiet weer ondernemingen in nood ter hulp

'Andermans Zaken' is weer helemaal terug met acht nieuwe afleveringen. Net zoals in het eerste seizoen zet Kamal Kharmach zijn missie onverminderd voort: ondernemingen in moeilijkheden helpen.

Hij kan daarbij terugvallen op enkele gekende recepten. Met om te beginnen gepassioneerde ondernemers die Kamals hulp inroepen als laatste redmiddel omdat ze door de bomen het bos niet meer zien. Vervolgens maakt hij een scherpe analyse en gaat hij maanden samen met de ondernemers aan de slag, met in zijn kielzog een leger aan experten. Dat traject is er één met veel vallen en opstaan, pijnlijke confrontaties en soms heftige, emotionele reacties.

'Andermans Zaken' in coronatijden: een extra uitdaging!

Een programma als 'Andermans Zaken' is in tijden van corona relevanter dan ooit: bedrijven een duwtje in de juiste richting geven is in deze moeilijke en onvoorspelbare tijden een absolute noodzaak. Want ondertussen is de crisis voelbaar geworden in zowat alle sectoren, dus ook bij onze kleine ondernemers die het onderwerp zijn van het programma.

Toch is corona niet het vertrekpunt van de nieuwe reeks: want als een bedrijf zijn activiteiten moet staken door de strenge maatregelen kunnen Kamal, noch zijn leger aan experten, veel impact uitoefenen. Wel vormt de pandemie het kader waarbinnen onze ondernemers vandaag moeten werken. Dat zorgt voor extra grote druk en een heel grote onvoorspelbare factor. In die zin is corona altijd sluimerend aanwezig en zorgt dit voor een extra pigment in de reeks.

Problemen uit onverwachte hoek

En de echte problemen van onze ondernemers? Die komen vaak uit een heel onverwachte hoek. En die bleken ook al voor de coronacrisis aanwezig te zijn. De achterliggende problemen steken vaak de kop op naast de financiële problemen waar elke ondernemer mee kampt.

Enkele voorbeelden: wat als vader en zoon een heel andere visie hebben over hoe hun familiebedrijf gered moet worden? Of wat als angst om te falen ervoor zorgt dat je willens nillens blijft doorgaan, ondanks dat bedrijfskundig alle alarmbellen afgaan? Of wat als je tenslotte stilaan bezwijkt onder de enorme druk als bedrijfsleider en je daardoor je bedrijf en je personeel mee in je val dreigt mee te nemen?

Kamal Kharmach: 'Deze reeks is veel meer dan een tv-programma. Ik sta ermee op en ga ermee slapen. Want een zaak sluiten, blijkt soms een betere piste dan verder doen', vertelt Kamal Kharmach.

Kamal meer onder druk

Nog meer dan in het eerste seizoen zijn de financiële problemen waarmee onze ondernemers kampen precair. Het is vaak vijf óver twaalf. Komt daarbij dat er tijdens de trajecten heel wat onverwachte problemen opduiken die hun situatie nog veel moeilijker maken. En moet Kamal nog meer uit de kast halen om de bedrijven weer op de rails te krijgen. Maar ook dat is geen garantie, waardoor de zaak sluiten soms een slimmere optie blijkt dan verder doen. En dat bezorgt Kamal, als expert én als coach extra druk.

Samen met partners NSZ (Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen), UNIZO (Unie van Zelfstandige Ondernemers), VOKA (Vlaams netwerk voor Ondernemingen en Kamers van koophandel in Alle sectoren) gaat Kamal op zoek naar structurele oplossingen voor deze acht ondernemers.

Aflevering 1: Zetelfabriek Depoorter (24 januari)

Dit verhaal gaat over Samy Depoorter en zijn ouders Jean-Pierre en Noëlla, de drie zaakvoerders van een West-Vlaams familiebedrijf, dat al 43 jaar zetels op maat maakt. Een mooie geschiedenis met een mooi product, alleen de klanten blijven uit. De omzet- en winstcijfers liegen er dan ook niet om: jaar na jaar dalen de inkomsten. Zo kan het niet blijven duren. Al blijkt al snel dat er misschien een ander, misschien nog wel fundamenteler probleem meespeelt: het verschil in visie tussen vader en zoon over waar het bedrijf naartoe moet.

'Andermans Zaken', vanaf maandag 24 januari om 20.40 uur op Eén.