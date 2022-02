'Andermans Zaken' neemt legendarisch Huis Baeyens onder handen

Foto: Sofie Silbermann - Eén © VRT 2020

Huis Baeyens is geen onbekende in de televisie-, film- en theaterwereld. Dit familiebedrijf gespecialiseerd in verkleedkleding en feestartikelen bestaat 111 jaar en is toe aan zijn vierde generatie bedrijfsleiders.

Het bedrijf is met 80.000 kostuums in de verhuur wellicht de grootste kleerkast van Vlaanderen, en toch draait het niet meer. Volgens de huidige zaakvoerders een gevolg van corona. Maar het probleem zit veel dieper: het bedrijf moet dringend gereorganiseerd worden, en dan dreigt er ook personeel te moeten vertrekken.

'Andermans Zaken', maandag 21 februari om 20.40 uur op Eén.