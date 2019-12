'Alloo Bij' Herman Brusselmans, de Man die Boeken Schrijft

Herman Brusselmans staat bekend om zijn zwarte ironie en snijdend sarcasme. Nooit eerder toonde de schrijver zich zo openhartig op televisie. Tijdens de aflevering van donderdag 26 december valt Luk met de deur in huis en vraagt Herman naar zijn jeugd.

'Ik heb eigenlijk wel een gelukkige jeugd gehad, maar toen leek dat soms niet echt zo, want die veehandel was wel zware kost. De kiem van mijn schrijverschap zit wel in die branche, want daar zitten echt fantasten en verhalenvertellers tussen.'

De jeugdherinneringen worden verder opgehaald tijdens een bezoek aan Hermans' middelbare school in Hamme: 'Ik was een goeie student, altijd in de top 3, maar verder een redelijk onopvallende leerling.'

Luk en Herman passeren ook in de UGent, waar Herman zijn eerste vrouw leerde kennen. Eens hij zijn thesis geschreven had, werd het Herman duidelijk dat hij schrijver wilde worden. Hij startte uit voorzichtigheid zijn professionele carrière bij de RVA. 'Men zei toen dat er maar twee schrijvers konden leven van hun pen in Vlaanderen: Hugo Claus en Jef Geeraerts. Mijn vrouw zei: Probeer 2 jaar te schrijven en we zien dan wel. Na 1 jaar verdiende ik al meer dan bij de RVA…' Ondertussen schreef hij 80 boeken, waarvan hij in totaal 2 miljoen exemplaren verkocht; zijn boeken worden vertaald tot zelfs in het Moldavisch en Herman denkt geenszins aan stoppen.

Hij stelt zich volledig kwetsbaar op wanneer hij vertelt over zijn (verloren) liefdes, zijn angststoornis, zijn donkere gedachten,… 'Ik ben een angstig mens. Dat wordt al heel mijn leven continu onderdrukt door pillen.'

Herman blikt met steeds meer toenemende nostalgie terug op zijn verleden, maar kijkt ook reikhalzend uit naar de toekomst samen zijn vriendin, Lena. En dat zit wel snor volgens Lena: 'Herman is de ideale man. Hij doet zo zijn best; hij wil zo graag de perfecte partner zijn. Hij zou alles voor je doen. Hij is alles voor me, maar hij kan al die rollen ook vervullen.'

