Alloo bij De Croo: dinsdag in 'Telefacts NU'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Luk Alloo volgt dinsdag 13 oktober om 21.50 uur in 'Telefacts NU' de man achter de 53ste premier van BelgiŽ: Alexander De Croo.

Voor het eerst praat De Croo openhartig over zijn race naar het premierschap en zijn privéleven. De VTM-kijkers komen ook te weten wie de muzikale helden van de kersverse premier zijn, wat zijn vrouw van zijn kledingstijl vindt en welk gerecht hem doet watertanden.

Alexander De Croo vertelt openlijk aan Luk Alloo waarom hij pas op 32-jarige leeftijd voor de politiek koos: 'Ik wilde een andere keuze maken dan die van mijn ouders en uit het vaarwater van mijn vader blijven. Ik wilde Alexander zijn en niet De Croo. Uiteindelijk ben ik wél in de politiek gestapt omdat ik het in mijn vriendenkring vaak over politiek had. De klik kwam omdat er volgens mij meer in ons en in de samenleving zit.'

De Croo vertelt ook aan Luk Alloo wie uiteindelijk de premier gekozen heeft en wie hij als eerste op de hoogte bracht: 'Ik heb het nieuws als eerste aan mijn vrouw aan de telefoon verteld terwijl ik mijn tanden poetste', lacht hij.

Met Luk Alloo praat De Croo ook over persoonlijke zaken. Zo wil hij het premierschap kunnen combineren met het vaderschap: 'Ik ben van plan om elke dinsdag en donderdag mijn kinderen naar school te brengen. Dat staat ook zo in mijn agenda. Ik hoop echt dat mijn kinderen me niet vaker op tv moeten zien dan in het echt.' Ook zijn kledingstijl komt ter sprake: 'Mijn vrouw noemt mijn kleerkast 50 shades of blue.'

De aflevering van Telefacts NU is ook te (her)bekijken op VTM GO.

'Telefacts NU: Alloo bij De Croo', dinsdag 13 oktober om 21.50 uur bij VTM.