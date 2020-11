'Alleen Elvis Blijft Bestaan' met Wivina Demeester

Weinig mensen praten zo vurig over hun inspiratiebronnen en ideeŽn als Wivina Demeester Deze grande dame in de politiek staat al jaren voor puur engagement en grote levensvreugde. Benieuwd waar zij haar drive vandaan haalt.

Wivina Demeester, geboren in 1943 in Aalst, is één van de vrouwelijke pioniers in de Belgische politiek. Na haar studie voor landbouwkundig ingenieur gaat ze lesgeven. Met inzet en passie om te ijveren voor een betere wereld rolt ze – zonder een voorafgaand plan – in de politiek en zit ze rond haar 30ste in de Kamer. Daar weet ze met haar perfectionistisch karakter ideeën om te zetten in concrete realisaties. Als ze ergens voor gaat, gaat ze voor 100%.

Onder het motto 'Every crisis is an opportunity' engageert ze zich vooral in de sectoren welzijn, gezondheid en cultuur. Ruim 30 jaar lang is ze zo een boegbeeld van de CD&V, waarvan bijna de helft als minister.

Naar eigen zeggen werd haar leven bepaald door haar oudste zoon Steven, die geboren is met het syndroom van Down. 'Mijn visie op de zorg en op de mens is gericht op het creëren van een wereld waarin elke persoon – met zijn eigen waarde - het recht heeft op een normaal en gelukkig leven.' 45 jaar later is het dienstencentrum Monnikenheide, dat ze samen met haar man oprichtte, een toonbeeld voor de opvang van mensen met een mentale handicap.

Een omgeving om je goed te voelen kan volgens Demeester niet zonder kunst en architectuur. Op haar initiatief werd de eerste Vlaamse Bouwmeester aangesteld, ze was ook lang betrokken bij het Flanders Fashion Institute. Haar engagement manifesteert zich tot op vandaag, via uiteenlopende bestuursmandaten en valt altijd weer onder die ene noemer : de zorg voor de ander.

Voor 'Alleen Elvis' kiest ze al zeker voor een fragment uit de documentaire 'Zie mij doen' van Klara Van Es, over het leven en de emoties van mensen met een zware handicap.

