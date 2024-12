Alex Agnew getuigt in 'De Grote Boodschap'

Alex Agnew doet mee aan het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker. Hij is onlangs vijftig geworden en kan zich daarom gratis thuis laten testen.

Karin gaat dan weer ten rade bij Kevin Strubbe, een ‘etiquettespecialist’ over de do’s and dont’s op toilet. In de consultatieruimte zien de experten Sarah. Zij heeft coeliakie, oftewel glutenintolerantie. Ondanks een goed dieet spartelen haar darmen nog vaak tegen. Lisa heeft dan weer last van zuurtjes en kampt met reflux. Als laatste zien de experten Marc. Hij laat veelvuldig stinkende scheten. Dokter Magali en diëtist Michaël proberen hem te helpen.

