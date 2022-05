Agatha Christie's iconische roman 'Why Didn't They Ask Evans?' gaat in mei in première op BBC First

In mei staan er twee nieuwe premières op de planning bij BBC First: Agatha Christie's detectiveserie 'Why Didn't They Ask Evans?' én '25 Years of Silent Witness: Most Memorable Moments', een special van vijf avonden in de aanloop naar het 25-jarig jubileum van de serie.

'Why Didn't They Ask Evans?' is gebaseerd op de iconische roman van Agatha Christie uit 1934 en is een meeslepend verhaal over moord en mysterie, geregisseerd door Hugh Laurie ('House', 'The Night Manager', 'Blackadder') en heeft een cast vol sterren. Deze driedelige serie volgt de zoon van de dominee, Bobby Jones (Will Pouter), en zijn avontuurlijke vriendin en socialite, Lady Frances 'Frankie' Derwent (Lucy Boynton), als ze zich verdiepen in een moord. Maar hun amateur-speurwerk brengt eindeloze problemen met zich mee.

Voorafgaand aan de 25ste jubileumreeks van het langstlopende Britse misdaaddrama, 'Silent Witness', brengt BBC First vijf avonden lang '25 Years of Silent Witness: Most Memorable Moments' uit. Emilia Fox, David Caves en Genesis Lynea werden uitgenodigd door BBC First om hun favoriete afleveringen te selecteren ter gelegenheid van het komende jubileum. Een perfecte terugblik van 'Silent Witness' om jou klaar te stomen voor de langverwachte première van het 25ste seizoen op BBC First.

'Agatha Christie's Why Didn't They Ask Evans?' gaat in première op donderdag 5 mei om 21.00 uur op BBC First

'Why Didn't They Ask Evans?' is gebaseerd op de roman van Agatha Christie uit 1934 en vertelt het verhaal van verraad en moord dat twee jonge amateurdetectives naar de ruige kustlijn en schimmige provincies van Noord-Wales brengt.

Bobby Jones (Will Pouter, 'We're the Millers', 'Guardians of the Galaxy') en zijn jeugdvriendin Frankie Derwent (Lucy Boynton, 'Modern Love', 'Bohemian Rhapsody'), herenigd na een decennium uit elkaar, beloven de laatste vraag van een stervende man te beantwoorden: Waarom hebben ze het Evans niet gevraagd? Het jonge koppel speurt zich een weg door Engeland en speelt daarbij met vuur tot ze oog in oog komen te staan met een moordenaar. En, niet minder belangrijk, het antwoord op de cryptische vraag.

'25 Years of Silent Witness: Most Memorable Moments' gaat in première op zondag 29 mei om 21.00 uur op BBC First

Voorafgaand aan de langverwachte 25ste jubileumreeks van het langstlopende Britse misdaaddrama 'Silent Witness', kunnen fans van de detectiveserie vijf avonden lang genieten van de favoriete afleveringen van hoofdrolspelers Emilia Fox, David Caves en Genesis Lynea.

'25 Years of Silent Witness: Most Memorable Moments' is de perfecte mix van de meest iconische 'Silent Witness'-afleveringen, die van zondag 29 mei tot donderdag 2 juni elke avond om 21.00 uur exclusief te zien zijn op BBC First.

Daarnaast krijgen abonnees van de BBC First nieuwsbrief exclusief toegang* tot BBC First View, waar zij een speciale sneak preview van de eerste aflevering van het 25ste seizoen van 'Silent Witness' kunnen kijken op donderdag 26 mei. Aanmelden voor de BBC First nieuwsbrief kan hier.

In mei kun je de volgende series blijven bekijken op BBC First:

'Agatha Raisin' S4 elke zondag om 20.00 uur tot 1 mei

'Granchester' S3 elke zondag om 21.00 uur tot 8 mei

'Father Brown' S9 elke maandag om 21.00 uur tot 23 mei

'Sister Boniface Mysteries' elke dinsdag om 21.00 uur tot 24 mei

'This Is Going To Hurt' elke woensdag om 21.00 uur tot 25 mei

'Shakespeare and Hathaway' S4 elke vrijdag om 21.00 uur tot 27 mei

'Hope Street' elke zondag om 19.00 uur tot 26 juni