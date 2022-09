Aftasten, ontspannen en eerste openhartige gesprekken in 'Blind Getrouwd'

In de aflevering van 26 september vertrekken de vier koppels samen op huwelijksreis naar Bodrum in Turkije. Hier gaan ze een week genieten van zon, zee en van elkaar.

Wanneer de avond valt gaan de koppels voor de eerste keer dineren met z’n tweeën. Florence en Jiri maken het gezellig op hun privé terras. 'Het is nog wat afwachten en heel voorzichtig naar elkaar toegroeien', vertelt Jiri. 'Ik ben geen player, totaal niet. Ik wil er echt voor gaan en liever wat meer tijd nemen om een goede basis te leggen dan te snel te gaan.' Die aanpak valt in goede aarde bij Florence die haar kersverse echtgenoot ook op haar eigen rustige tempo wil ontdekken.

Jana en Christiaan zoeken na een dagje zee en strand een restaurantje op en plots beseft Christiaan: 'Ik ben nog nooit zo lang met een vrouw aan één stuk door samen geweest!'. 'Oh, da’s waar!', beseft ook Jana. 'En je leeft nog? Wauw!' Jana weet dat Christiaan nog nooit een relatie heeft gehad en apprecieert zijn oprechtheid. 'In het normale leven beleef je deze momenten pas nadat je elkaar al een paar keer hebt gezien. Maar nu leert hij me kennen en moet hij al direct 24u op 24u bij mij zijn. Het feit dat hij aangeeft dat hij zich goed voelt, dat is één van de mooiste complimenten die je kan krijgen', glundert ze.

Bij Joren en Lien verloopt hun eerste etentje samen iets stroever. Joren probeert een conversatie te voeren maar Lien geeft toe dat ze amper kan functioneren door haar vermoeidheid.

Na een goede nachtrust polst Lien naar zijn mindere kantjes. Eén ervan ontdekte ze zelf al: ze heeft er wat moeite mee dat hij altijd zo actief is terwijl zij rustmomenten nodig heeft. 'Dat was de nagel op de kop maar ik ben daar eigenlijk heel blij om', geeft Joren toe. 'Ze geeft het probleem aan en dat is perfect! Én een ideale basis om op verder te bouwen', klinkt het vol vertrouwen.

Na een dag vol actie sluiten Brecht en Dziubi af met een diner in het resort. Ze praten heel open over hun coming out. Voor beiden geen evidente periode in hun leven. Vooral Dziubi kreeg het hard te verduren: hij werd zwaar gepest en zelfs fysiek aangevallen. Het wordt een bijzonder emotioneel gesprek.

