Aflevering 2 van 'Taboe' over vrouwen

In deze aflevering van 'Taboe' gaat Philippe Geubels op zoek naar wat het vandaag betekent om vrouw te zijn. Samen met zes vrouwen onderzoekt hij wat de obstakels vandaag nog steeds zijn voor vrouwen, maar evengoed staan ze stil bij waarom het zo fijn is om een vrouw te zijn.

Bijzonder veel onderwerpen worden aangesneden: heersende stereotypes, humor, werkomstandigheden, gelijke lonen, sekseverschillen qua opvoeding of biologie, rolpatronen...

Tijdens een uitstap naar het Gravenkasteel van Rochefort en op een boottocht op de Maas leren Philippe en de vrouwen elkaar kennen. Maar vooral in het paradijs van hun verblijfplaats en de omgeving vinden de gasten elkaar tijdens het sporten, mediteren, in de sauna of tijdens de karaoke. Philippe komt te weten welke stilzwijgende taboes nog steeds heersen rond vrouwelijkheid. En zijn gasten vinden elkaar, ieder met een eigen rugzak en ervaringen.

De geportretteerden

Griet (51) is filosoof. Ze bestudeert en benadert feminisme vanuit een biologische hoek, wat vaak een gespannen verhouding veroorzaakt met wat ze zelf moderne feministen noemt. Ze benadrukt de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen maar tegelijk vindt ze dat verschillen tussen mannen en vrouwen mogen blijven bestaan, zonder dat de gelijkwaardigheid daardoor in het gedrang zou komen.

Kat Kerkhofs (33), presentatrice, wordt vaak alleen maar aangesproken als 'vrouw van Dries Mertens'. Ze lijkt voor velen het prototype van een voetballersvrouw, met alle vooroordelen die daarbij horen. Het idee dat ze haar carrière louter aan haar man te danken heeft, wil ze de wereld uit helpen. Bovendien spreekt ze zich uit tegen vooroordelen die vrouwen naar het hoofd geslingerd krijgen over hun lichaam.

Sarah Vandeursen (38) is bekend als comedian in het Canvas-programma 'De Ideale Wereld', maakt deel uit van de muziekgroep Kenji Minogue en werkte al samen met Philippe in het programma 'Geubels en de Idioten'. Sarah stootte - en stoot - nog vaak op het vastgeroeste idee dat comedy een domein is dat vooral of enkel door mannen wordt begrepen.

Lore (26) is actief in de politiek. Op 15-jarige leeftijd werd ze verkracht, en dat draagt ze nog steeds mee als een onzichtbaar litteken. Als gemeenteraadslid wil ze het verschil maken, zoals het oprichten van een zorgcentrum waar andere slachtoffers sneller de weg naar hulp en verwerking kunnen vinden.

Rabia (23), studente criminologie, wordt naast het vrouw-zijn ook geconfronteerd met de dualiteit van haar identiteit. Als Belgische-Marokkaanse vrouw krijgt ze langs verschillende kanten vaak te horen hoe ze zich moet gedragen. Voor de ene is ze niet geëmancipeerd genoeg, voor de andere is ze te vrij. Ze schippert constant tussen twee werelden om haar identiteit vorm te geven en stelt vast dat er vaak met twee maten en gewichten naar vrouwen van kleur en witte vrouwen wordt gekeken.

Pascale (57) is een vrouw uit de businesswereld. Ze maakte als jonge vrouw carrière in de modewereld, maar stootte op het beruchte glazen plafond. Het hoogste managementniveau bestond uit mannen, en zij werd daarin niet toegelaten. Jarenlang was ze blind voor de systeemfouten in dat bedrijf, maar richtte later een bedrijf op dat andere bedrijven net aantoont hoe diversiteit hen juist vooruit helpt.

'Taboe', zondag 2 januari om 20.05 uur op Eén.