'Adventure Time'-special 'Distant Lands' in december in première op Cartoon Network

Foto: © Cartoon Network 2020

Bij wijze van Sinterklaascadeautje voor de talrijke fans van de populaire cultreeks 'Adventure Time' serveert Cartoon Network op zaterdag 5 december de special 'Distant Lands'.

Daarin zien we hoe de schattige BMO op een vreemd ruimtestation strandt. Al snel blijkt daar dat niets is wat het lijkt, waarop BMO besluit om als sheriff op onderzoek te trekken.

Met miljoenen fans van over de hele wereld is Adventure Time een van de populairste animatiereeksen van de afgelopen jaren. De absurde humor, frivole personages en dubbele bodems zorgen ervoor dat de reeks zowel bij kinderen als volwassenen een cultstatus bereikt heeft.

Het verhaal

BMO is onderweg naar Mars wanneer een schattig buitenaards wezentje, Olijf genaamd, zijn ruimteschip uit koers brengt en hij op een geheimzinnige planeet belandt. Omdat BMO merkt dat de planeet in gevaar is, benoemt hij zichzelf tot sheriff en neemt hij Y5, een nieuwsgierig konijn, in dienst om de boel te redden. Zal hun samenwerking slagen of zal het aandoenlijke duo het onderspit delven?

'Adventure Time: Distant Lands', zaterdag 5 december om 8.30 uur op Cartoon Network, met herhaling om 13.30 uur en op zondag 6 december om 19.45 uur.