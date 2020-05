Acteur Peter Rouffaer praat over zijn revalidatie in laatste 'Topdokters: Corona'

In UZ Leuven worden patiënten die door covid-19 op intensieve zorg liggen door het psychiatrisch team opgevolgd, ook wanneer ze terug thuis zijn. Vaak hebben ze het moeilijk om hun doodsstrijd een plaats te geven.

Eén van de patiënten van psychiater Prof. Joris Vandenberghe is acteur Peter Rouffaer, bekend uit 'Thuis'. Tijdens een videoconsultatie beschrijft hij hoe moeilijk andere mensen zijn angsten kunnen begrijpen. Doordat hij nipt kunstmatige beademing kon vermijden verloopt zijn fysiek herstel vlotter, maar twee weken lang moest hij elke minuut aftellen tot het verstikkende gevoel van zuurstoftekort voorbij zou gaan.

Op de intensieve zorg in UZ Leuven is goed nieuws bij dr. Philippe Meersseman. De man die al weken aan kunstmatige beademing lag en hartverscheurende audioboodschappen kreeg van zijn familie, is wakker en kan zijn familie via Skype even zien. Er wacht hem nog een lange revalidatie. In ZNA Stuivenberg is er bij dr. Niels Vanregenmortel helaas een patiënt die het niet haalt.

De maatregelen versoepelen maar ondertussen blijven de dokters even verbeten verder werken.

De afgelopen maanden hadden ze weinig rust, de vermoeidheid en het gemis van familie beginnen door te wegen. Stilaan proberen de ziekenhuizen zich te reorganiseren voor patiënten met en zonder corona. Wat het videodagboek van deze dokters vooral duidelijk maakt is dat we nog een hele tijd met corona zullen moeten leren leven.

'Topdokters: Corona', aflevering 6 op maandag 4 mei om 20.35 uur op VIER.