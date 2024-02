Acht avontuurlijke singles wagen de sprong in én uit het huwelijksbootje in 'Gestrand op Honeymoon Island'

Foto: VTM 2 - © DPG Media 2023

In goede en in kwade, maar ook in hongerige, stormachtige en eenzame dagen? In een nieuw seizoen van 'Gestrand op Honeymoon Island', vanaf dinsdag 5 maart bij VTM 2, wagen acht nieuwe singles de sprong.