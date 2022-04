Aaron trotseert zijn hoogtevrees in 'Welkom in de Familie'

Foto: VTM - © DPG Media 2022

Nu woensdag 27 april in 'Welkom in de Familie' wordt kandidaat Aaron ontvoerd en gedropt in het leven van timmerman Joris. Aaron ontwaakt in een voor hem onbekend huis en leeft er vanaf dat moment samen met zijn nieuwe gezin. En het blijft niet enkel bij verhuizen want hij mag ook de job van zaakvoerder en timmerman Joris overnemen.

Een job met heel wat uitdagingen, zo moet hij samen met zijn nieuwe werknemers een dak leggen. Al moet hij daarvoor wel eerst zijn eigen angsten overwinnen: 'Oei, ik heb hoogtevrees. Ik hoop dat dat goed komt!'

De driedaagse belooft een sportief avontuur te worden voor Aaron. Hij wordt door zijn nieuwe gezin uitgedaagd om te gaan snowboarden en mag zich ook bewijzen op het veld tijdens een potje zaalvoetballen met ‘De Mama’s’. Een fysieke inspanning die hij niet meteen gewoon is en dat is ook zijn ‘nieuwe’ kinderen niet ontgaan: 'Het was wel grappig. Je merkte dat hij zijn best deed maar je zag aan zijn gezicht dat hij echt niet meer kon', lachen ze. De competitieve Aaron probeert tussendoor zo veel mogelijk informatie over Joris te verzamelen. Bij de komst van Julie kan hij geld sprokkelen voor de groepspot en daarbij mag ook een verrassingsbezoekje van special guest Garry Hagger niet ontbreken… Aan het einde van de rit is het tijd voor de échte test: kan Aaron de juiste Joris ontmaskeren uit een line-up van 5 personen? En kan Joris zijn hartslag onder controle houden wanneer hij te zien krijgt wat er zich de afgelopen dagen allemaal heeft afgespeeld in zijn huis?

'Welkom in de Familie', woensdag 27 april om 20.35 uur bij VTM.