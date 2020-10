'A Day To Remember': Lieve Blancquaert ontvangt mensen die een dierbare verloren aan kanker

Foto: TVvisie - © Nico De Freyn 2019

Na de vele mooie reacties vorig jaar op de special 'A Day To Remember', ontvangt Lieve Blancquaert in haar fotostudio opnieuw mensen die een dierbare hebben verloren aan kanker. Zij hebben als het ware 'een afspraak' met hun geliefde.

Om de herinnering levendig te houden en om nog eens samen op de foto te gaan, maar ook om hun verhaal te delen met andere mensen en om een boodschap van hoop en levenslust te verspreiden.



Lieve Blancquaert: 'Jammer genoeg kennen we allemaal mensen die getroffen zijn door kanker en verlies. Dit programma mogen maken was voor mij opnieuw het bewijs dat veel mensen een grote behoefte hebben om over hun verlies te praten. Iets wat in onze maatschappij nog steeds heel moeilijk ligt: een overleden geliefde levend houden door over hem of haar te praten... De mensen met wie ik voor deze special heb gepraat, waren ontzettend blij om mooie herinneringen op te halen en te kunnen vertellen over hun geliefden.'



'A Day To Remember', donderdag 15 oktober om 20.40 uur op Eén.



