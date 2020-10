8 Joden antwoorden openhartig op alle vragen in laatste 'Durf te Vragen'

Foto: TVvisie - © Nico De Freyn 2019

In de laatste aflevering van 'Durf te Vragen' nodigt Siska Schoeters acht Joden uit in de studio. 'Hoe herken ik een Jood?', 'Werk jij ook in de diamantsector?' of 'Ben je nog kwaad op de Duitsers?' zijn enkele vragen die zowel orthodoxe als niet orthodoxe Joden er komen beantwoorden.

Om de Joodse identiteit beter te kunnen begrijpen nodigt Levi, een chassidische Jood, Siska uit voor een wandeling in de Antwerpse Joodse wijk. En bij Shifra en Jonath komt Siska meer te weten over de Joodse dresscode en gebruiken.

Amir (75 jaar, Brussel)

Amir werd niet lang na de Tweede Wereldoorlog geboren en groeide streng religieus op in Antwerpen. Een tentoonstelling over de Holocaust gooide zijn geloof echter aan diggelen. Vandaag hecht hij veel belang aan zijn Joodse identiteit, maar beleeft die op een culturele en niet op een religieuze manier. Hij is gids in het Joods museum in Brussel en een wandelende encyclopedie als het op het Joodse geloof en cultuur aankomt.

Anya (44 jaar, Leuven)

Anya is afkomstig uit Canada en docent ethiek en politieke filosofie aan de universiteit van Nijmegen. Ze omschrijft zichzelf als 'koosjer light'. Op zaterdag houdt ze sabbat. Haar oudste zoon doet zijn bar mitswa en varkensvlees en schaaldieren probeert ze te vermijden. Maar Anya volgt niet strikt alle regels en zal beleefdheid en respect voor de ander voorop laten gaan, zegt ze.

David (36 jaar, Antwerpen)

David is een geboren en getogen Antwerpenaar. Hij is naast advocaat een van de woordvoerders van het Forum der Joodse Organisaties. David draagt een keppel, eet koosjer, houdt de sabbat en volgt verder naar eigen kunnen zo goed mogelijk de 613 wetten en geboden van het Joodse geloof.

Emmanuel (31 jaar, Brussel)

Emmanuel woont in Brussel en is een niet-religieuze Jood. Op belangrijke Joodse feestdagen gaat hij naar de synagoge vanwege de traditie, niet het geloof. Hij is holebi en vindt dat dat perfect samengaat met zijn Joodse identiteit.

Shifra (50 jaar, Antwerpen)

Shifra woont al haar hele leven in Antwerpen. Samen met haar Britse man heeft ze vier zonen, die ze opvoedt volgens traditionele Joodse gewoonten. Ze kookt en eet koosjer, draagt lange mouwen en rokken en zal als getrouwde vrouw altijd haar eigen haar bedekken met een pruik. Ze heeft een kritische geest, die ze aanscherpt met een studie filosofie.

Jonath (32 jaar, Antwerpen)

Jonath groeide op in het Gentse, is vrijzinnig opgevoed, maar raakte op haar 16de geboeid door haar Joodse roots. Na jaren van research en bezinning besloot ze zich in Israël te bekeren tot het orthodoxe Joodse geloof. Ondertussen woont ze in Antwerpen, is ze getrouwd met een Israëlische man en mama van vier Joodse kinderen. Ze geeft les op een ultraorthodoxe meisjesschool.

Levi (32 jaar, Antwerpen)

Levi behoort tot de zeer vrome chassidische Belze gemeenschap en is oorspronkelijk afkomstig uit Brooklyn, New York. Na het huwelijk met zijn vrouw belandde hij in Antwerpen. Levi volgt zeer strikt de wetten van het Joodse geloof op. Hij heeft de baard en krulletjes (peies) en draagt uitsluitend zwarte kleren. Hij is fier op zijn geloof, dat volgens hem in de eerste plaats om liefde en respect draait.

Joseph (27 jaar, Antwerpen)

Joseph komt uit een gekende Antwerpse Joodse familie. Zijn ouders hebben naast

een bakkerij verschillende slagerijen en vastgoed in de Joodse buurt. Joseph is er als moderne, orthodoxe twintiger van overtuigd dat er meer dialoog tussen de verschillende geloven en gemeenschappen nodig is. Hij gaat dan ook regelmatig samen met een christen, moslim en vrijzinnige spreken in scholen.

