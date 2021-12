'1 Jaar Gratis' is terug op Eén

Zet die quizpet al maar op, want vanaf 2 december brengt En een kersvers seizoen van '1 Jaar Gratis' met Thomas Vanderveken. Het basisconcept blijft hetzelfde: een bikkelharde afvalkoers vermomd als gezellige quiz.

'1 Jaar Gratis' start met zestien kandidaten waarvan er elke aflevering iemand naar huis wordt gestuurd, tot er één winnaar overblijft. Die winnaar krijgt het netto­jaarloon van de meest verdienende deelnemer. Voor de deelnemers is mensenkennis minstens even belangrijk als quizkennis, want zij moeten hun medekandidaten goed kunnen inschatten.

Elke aflevering moeten de kandidaten drie gewone rondes overleven om zeker te zijn van een plekje de week nadien. Na die drie rondes zijn de vuurproef en het cijferduel de scherprechters die de wekelijkse afvaller bepalen. Wie houdt stand tot het einde, en mag naar huis met de geweldige hoofdprijs?

Deze zestien kandidaten gaan de uitdaging aan:

Griet – 53 jaar – Witloof-exporteur - uit Brussel (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

Griet nam het bedrijf over van haar vader en exporteert witloof (maar ook andere groenten als prei en schorseneren) naar verre bestemmingen. Een verrassend weetje: Griet woonde eens twee jaar in Tokio. Griet is in lengte de kleinste van de groep, maar ze heeft de grootste glimlach.

Thomas - 23 jaar – Lector Italiaans UGent - uit Moorsele (West-Vlaanderen)

Thomas dompelt zijn studenten helemaal onder in de Italiaanse taal en zelf houdt hij ook van alles wat Italië te bieden heeft. Zo maakt hij zijn pasta het liefst zelf. Thomas is heel sportief. Hij gaat zwemmen, speelt tennis en spike-ball. In zijn vrije tijd geeft hij ook nog Nederlands aan anderstaligen.

Saskia - 42 jaar - pensioenconsultant - uit Vilvoorde (Vlaams-Brabant)

Saskia is een wiskundeknobbel. Als actuaris kan zij iedereen haarfijn uitleggen hoe je best je pensioen opbouwt. Zij is getrouwd en heeft drie kinderen. In haar vrije tijd doet Saskia graag aan keramiek waarna ze haar borden en mokken cadeau doet aan vrienden. In haar moestuin komt ze tot rust na een drukke dag op het werk.

Macha - 23 jaar - Student - uit Tessenderlo (Limburg)

Macha verhuisde met haar mama op haar tweede van Rusland naar Limburg en dat zullen ze in Limburg geweten hebben. Zij is een ietwat luidruchtige maar sympathieke studente handelswetenschappen met het hart op de tong. Ze is zeer sportief en wil later CEO worden van haar eigen bedrijf.

An- 40 jaar - Bankbediende - uit Kuurne (West-Vlaanderen)

An werkt als operational risk manager bij de bank. Zij verhuisde voor de liefde naar Kuurne, waar ze getrouwd is met Bianca en plusmama is van twee dochters. An houdt van basketbal en lekker koken voor familie en vrienden. Vooral op de barbecue weet ze van aanpakken.

José Miguel - 37 jaar – HR-manager - uit Antwerpen (Antwerpen)

José Miguel is geboren en getogen op ’t Kiel in Antwerpen en heeft Spaanse roots. Samen met zijn vriend Gary zorgt hij voor hun twee kanaries Raya en Cometa. José is HR-manager bij een groot bedrijf, waar hij er voor wil zorgen dat alle medewerkers zich goed in hun vel voelen.

Vera-Maria - 64 jaar – gepensioneerd - uit Tielt (West-Vlaanderen)

Vera-Maria is een wandelend reclamebord voor de actieve gepensioneerde. Na veertig jaar in de modesector geniet zij nu van het leven. Vera-Maria schreef zich in in drie vrouwenverenigingen, in twee koren en elke week speelt ze ook met haar kleindochter. Voor haar is het leven een feest, en dat feest begint bij zestig.

Ken - 28 jaar – Paukenist Opera Vlaanderen - uit Antwerpen (Antwerpen)

Ken trommelt professioneel op de pauken van de opera in Antwerpen en Gent. Hij is een gepassioneerde muzikant en een Kempenzoon in hart en nieren, zijn roots in Meerhout liggen hem nauw aan het hart. Ken houdt van feestjes, Tommorowland, tennis en padel.

Jan - 56 jaar - Postbode - uit Maldegem (Oost-Vlaanderen)

Jan is een fiere postbode die elke dag om vier uur 's ochtends uit zijn bed springt om zijn ronde te doen tussen de velden van Oost-Vlaanderen. Hij heeft twee twintigers in huis die hun studies aan het afronden zijn, dus hij kan zich storten op zijn passie: gitaar spelen en naar metal luisteren.

Astrid - 26 jaar – Urban Influencer - uit Mechelen (Antwerpen)

Als dochter van twee stadsgidsen zet Astrid de familietraditie verder op de moderne manier. Zij mag zich in Mechelen helemaal uitleven en de stad op de kaart zetten via sociale media. Thuis heeft ze een creatieve studio waar ze aan borduren, pixel art en schilderen doet. Haar jaarlijkse vakantie gaat richting Dessel, waar ze Graspop Metalmeeting gaat verkennen.

Migel - 34 jaar – Verzorger begraafplaats – uit Beringen (Limburg)

Migel zorgt ervoor dat de acht begraafplaatsen van Beringen er piekfijn bijliggen. Hij graaft ook de graven en probeert waar mogelijk de mensen bij te staan in hun verdriet. Migel is een hevige supporter van Real Madrid en pikt geregeld een uitwedstrijd mee. Migel heeft net een hond gekocht waar hij samen met zijn vrouw voor zorgt.

Gingia - 32 jaar – Heeft twee horecazaken - uit Putte (Antwerpen)

Gingia is een bezige bij. Ze heeft een zaak in Putte waar ze Belgische keuken serveert en een zaak in Mechelen met Afrikaanse Street Food. Ze heeft een man en twee kindjes, en ze verzamelt kledij en verzorgingsproducten om op te sturen naar Congo. Als er dan nog ergens een gaatje is, trekt Gingia haar loopschoenen aan.

Diana – 38 jaar – Administratief bediende - uit Houthalen (Limburg)

Diana is administratief bediende maar daar stopt het niet: zij heeft ook nog drie bijberoepen. Ze is duikinstructeur, hondencoach en ze geeft cursussen EHBO aan bedrijven. Haar lievelingsplek om te duiken is de Noordzee, want daar liggen veel wrakken. Haar kat is haar trouwste vriend.

Abdi - 38 jaar – Technisch Logistiek Coördinator- uit Asse (Vlaams-Brabant)

Abdi werkt in hartje Brussel bij Bruzz, een mediabedrijf met de focus op onze hoofdstad. Hij is getrouwd, heeft een zoontje van twee en rijdt graag met de moto. Hij volgt een opleiding tot brandweerman en is ook schrijnwerker in zijn vrije tijd.

Reuben - 33 jaar - Barista - uit Antwerpen (Antwerpen)

Reuben heeft een eigen mobiele koffiebar waar hij zich helemaal in kan uitleven. Koffie is zijn passie en ook het gebak is zelfgemaakt. Hij woont samen met zijn vriendin, twee katten en twee kameleons. In zijn vrije tijd maakt Reuben elektronische muziek die je het best kan beschrijven als melodische techno.

Lieven - 54 jaar – Vastgoedmakelaar - uit Sint-Gillis-Waas (Oost-Vlaanderen)

Lieven is al meer dan twintig jaar zelfstandig vastgoedmakelaar. Het leuke aan zijn job vindt hij het sociale contact en de mensen helpen, want Lieven is een sociaal beestje. Elk jaar schuimt hij met een groep vrienden meer dan tien zomerfestivals af en hij verwent ook graag zijn twee petekinderen met wie hij een geweldige band heeft.

'1 Jaar Gratis', vanaf 2 december elke donderdag om 20.40 uur op Eén.