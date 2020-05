Zondag 'Op1'-special over 'Frontberichten'

Foto: © BNNVARA 2020

Op 20 maart dit jaar ging 'Frontberichten' van start: een BNNVARA-productie op tv, online en radio met unieke vlogs van Nederlanders in vitale beroepen.

Medewerkers in de zorg, huisartsen, apothekers en ambulancepersoneel, maar ook schoonmakers, leraren, politieagenten, supermarktmedewerkers en tandartsen. Allemaal mensen in de frontlinie, die hun uiterste best doen om Nederland door de coronacrisis heen te loodsen en ons land beter te maken.

Komende zondag 31 mei is de laatste uitzending van 'Frontberichten' te zien, om 22.00 uur bij BNNVARA op NPO 2. Ter afsluiting staat daarna de gehele uitzending van de talkshow 'Op1', om 22.20 uur op NPO 1, in het teken van 'Frontberichten'.

Jeroen Pauw en Fidan Ekiz ontvangen diverse vloggers uit 'Frontberichten'. Samen met hen blikken zij terug op de turbulente crisistijd, de 12-uursdiensten, de macht en onmacht aan de randen van het ziekenhuisbed. Zij nemen ons mee terug naar de parallelle wereld van deze pandemie in de afgelopen weken. Te gast zijn IC-verpleegkundigen en zorgverleners uit verpleeghuizen uit de brandhaarden in het land. Ook te gast bij 'Op1' is de bedenker en regisseur van Frontberichten, documentairemaker Geertjan Lassche.

'Frontberichten' trekt per aflevering zo'n miljoen kijkers en de pers is lovend. Vorige week werd bekend dat het programma is genomineerd voor de Zilveren Nipkowschijf. Uit het juryrapport: 'De coronacrisis heeft tot een aantal nieuwe initiatieven geleid op tv en daar stak 'Frontberichten' met kop en schouders bovenuit.'​

Speciaal voor de laatste aflevering van 'Frontberichten' heeft Trijntje Oosterhuis een indrukwekkende versie van het lied 'We zullen doorgaan' opgenomen. Klik hier om de clip te bekijken.

De slotuitzending van 'Frontberichten' werd aanvankelijk aangekondigd als een programma op NPO 2, maar krijgt nu dus het podium van dé late night talkshow op NPO 1.