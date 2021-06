Zing en swing mee met 'Het Beste Van...' André Hazes, Prince, Doe Maar en de jaren 80

In 'Het Beste Van...' kijken verschillende bekende Nederlanders naar de grootste hits van een artiest, band of thema. In deze kersverse nieuwe afleveringen duiken we in de legendarische muziek van André Hazes, Prince en Doe Maar.

De muziek en trends uit de jaren 80 wordt in maar liefst 6 afleveringen uitgelicht. Een feest van herkenning voor velen.

André Hazes

Jennie Lena, Erik de Zwart, Dries Roelvink, Sander Lantinga, Samantha Steenwijk en anderen kijken naar het oeuvre van André Hazes sr. Zij delen hun herinneringen aan de muziek van de grootste volkszanger ooit in Nederland. Van oorsprong was Hazes barman, maar al snel werd zijn talent ontdekt en brak hij door met 'De Vlieger'. Dit was het begin van een carrière van meer dan 25 jaar. In hoog tempo horen we de grootste hits van Hazes, waaronder 'Een Beetje Verliefd', 'Een Vriend', 'Geef Mij Je Angst' en 'Ik Meen Het'. De emoties lopen hoog op in de studio en er worden zelfs tranen gelaten bij het prachtige 'Zij Gelooft In Mij'.

Prince

Onder anderen Sanne Wallis de Vries, Gerard Ekdom, Karin Bloemen en William Rutten kijken naar de grootste hits van superster Prince en vertellen hun beste herinneringen aan deze muziek en artiest. 'Kiss', 'Purple Rain', 'When Doves Cry' en '1999' zijn voorbeelden van nummers die voorbij komen. Lois Lane heeft nauw samengewerkt met Prince. Zij vertellen over het perfectionisme van de artiest en delen hun meest dierbare herinneringen aan de tournee die zij met hem deden.

Doe Maar

Erik de Zwart, Francis van Broekhuizen, Anne-Marie Jung, Wolter Kroes en anderen delen hun beste herinneringen aan de muziek van de fantastische nederpop-band: Doe Maar. 'De Bom', '32 jaar' en 'Is Dit Alles' zijn de hits die iedereen letterlijk mee kan zingen tot op de dag van vandaag. We horen de geschiedenis van de band en zien hoe de hysterie rondom de band soms uit de hand liep. Wie herinnert zich niet de zalen vol met gillende tieners tijdens de optredens van Doe Maar?

De jaren 80

Verschillende gasten vertellen hun herinneringen aan dit decennium. Onder anderen Karin Bloemen, Henny Huisman, Giel Beelen en Erik de Zwart zijn te gast in de studio. Het waren de jaren van 'Geen woning, geen kroning', de inhuldiging van koningin Beatrix, de walkman, rollerskates, Rubiks Cube en het winnen van het EK. Waar is de tijd gebleven dat het nog volkomen normaal was om topless te zonnen? Op vakantie naar Frankrijk met de kaart op schoot en achteraf de foto's laten ontwikkelen, waar er dan maar een paar van waren gelukt? Naast de grootste trends kijken we natuurlijk ook naar de grootste hits uit de tijd van de supersterren. Madonna, Michael Jackson en Doe Maar passeren in hoog tempo de revue.

'Het Beste Van… André Hazes', 30 juni om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 3.

'Het Beste Van… Prince', 7 juli om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 3.

'Het Beste Van… Doe Maar', 14 juli om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 3.

'Het Beste Van… De jaren 80', vanaf 21 juli om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 3.