Ziggo Dome concert 'Ik Geloof In Mij'-artiesten nu al uitverkocht

Op zaterdag 12 december gaat het dan écht gebeuren voor de artiesten van het SBS6-programma 'Ik Geloof In Mij': een optreden in de Ziggo Dome voor een exclusieve groep fans.

De kaartverkoop voor het concert in de Amsterdamse concerthal ging vanmorgen om 10.00 uur van start en was om 10.01 uur al uitverkocht. De organisatie besloot daarom direct een tweede show in de verkoop te laten gaan. Tijdens het concert kunnen fans hun favoriete artiesten uit het programma live on stage bewonderen. René le Blanc, Dario, Rutger van Barneveld, Johan Kettenburg, Wally Mckey, Dave van Well en Gio maken zich op voor een groot feest waarvan ze hun hele muzikale carrière al gedroomd hebben!

Tijdens het concert zingen de 'Ik Geloof In Mij'-sterren op het grote podium van de Ziggo Dome, hetzelfde podium waar al hun idolen ook hebben gestaan. Hoe de show wordt aangekleed, wordt helemaal bepaald door de artiesten zelf. De presentatie van het concert ligt in handen van Wilfred Genee. Voor iedereen die niet live bij de concerten aanwezig kan zijn, is het concert te volgen via de social-kanalen van SBS6. De weg naar het concert en alle voorbereidingen hierop zijn te zien in het tweede seizoen van 'Ik Geloof In Mij' dat dit voorjaar te zien is bij SBS6.

'Ik Geloof In Mij In Concert' wordt georganiseerd door SBS6 in samenwerking met de Ziggo Dome. Voor het concert worden de geldende richtlijnen van het Ministerie en het RIVM gevolgd en bijbehorende voorzorgsmaatregelen toegepast.

Over 'Ik Geloof In Mij'

Het zijn ras-entertainers, ze maken overal een feestje van en het is slechts een kwestie van tijd voordat ze echt zullen doorbreken in Nederland. Dat is de oprechte overtuiging van de zeven Nederlandse artiesten die we volgen in het nieuwe SBS6-programma 'Ik Geloof In Mij'. René Le Blanc, Dario, Rutger van Barneveld, Johan Kettenburg, Wally McKey, Dave van Well en Gio staan ieder op een verschillend punt in hun carrière maar hebben allemaal een ding gemeen: ze geloven heilig in zichzelf. In de realityreeks zien we van dichtbij hoe lang en moeilijk de weg naar succes kan zijn, maar ook dat hard werken, creativiteit en altijd in jezelf blijven geloven je een heel eind op weg kunnen helpen.

De voorlopig laatste aflevering van 'Ik Geloof In Mij' is vrijdag 27 november te zien bij SBS6 en op KIJK.nl.