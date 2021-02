Zeven schrijvers door naar volgende fase van tweede editie van 'Videoland Academy'

Voor de tweede editie van de Videoland Academy zijn deze week zeven fictieschrijvers geselecteerd die verder gaan naar de volgende fase. Het betreft zes fictieschrijvers en n documentairemaker.

De makers ontvangen verdere financiële- en professionele begeleiding bij het schrijven van hun scenario, worden gekoppeld aan een producent met het uiteindelijke doel om de films te voltooien en in première te laten gaan op een van de partnerfestivals en bij Videoland.

Afgelopen september werden voor de tweede editie van de Videoland Academy uit ruim 160 aanmeldingen twaalf talentvolle makers met hun fictie- en documentaire projecten geselecteerd. Deze twaalf makers hebben afgelopen maanden hun plannen in de genres Modern Fantasy (fictie) en Familie (documentaire) verder ontwikkeld onder begeleiding van de Videoland Academy in samenwerking met Dr. Script, en door het volgen van diverse workshops van professionals.

Antoinette Beumer, Hoofd Drama Videoland: 'De Videoland Academy onderscheidt zich door te focussen op genrefilms. Nieuw talent krijgt de kans en vrijheid om hun vernieuwende, baanbrekende verhalen te realiseren én vertonen. We zijn ook bij deze tweede lichting weer verrast met de diversiteit aan invalshoeken voor Modern Fantasy en Familie, de genres van deze editie. Het zijn allemaal unieke verhalen die passen bij Videoland en we kijken uit om samen met de geselecteerde makers deze verhalen verder te ontwikkelen naar volwaardige films waarmee Nederland kennis kan maken met het ongelofelijke talent dat ons land rijk is.'

De volgende makers en projecten gaan door in het Videoland Academy-traject:



Fictie (Modern Fantasy)

Sarah Offringa en Sander van Dijk met 'Dormis'

'Dormis' is een psychologische thriller over een nuchtere man die incheckt in een slaapkliniek, maar daar langzaam zijn grip op de realiteit verliest.

Sergej Groenhart met 'Black Girl Magic'

'Black Girl Magic' is een spannend drama met horror-elementen over de vriendschap tussen twee meisjes uit de Bijlmer, die op de proef wordt gesteld als ze zich inlaten met de Surinaamse winticultuur.

Pepijn van Weeren en Jörgen Scholtens met 'Fishzle Rizzle'

'Fishzle Rizzle' is een absurdistische tragikomedie over de leden van een meiden-popgroep uit de seventies die zich beraden op een comeback, waarvoor ze zich eerst moeten verzoenen met het derde lid van hun zanggroep; een zeemeermin uit het Markermeer.

Inge Sonderen met 'Op Tijd Terug'

'Op Tijd Terug' is een zwarte komedie over de zelfverklaarde fuck up Olivia die ontdekt dat ze kan tijdreizen. Door het verleden te veranderen wil ze haar grote liefde terugwinnen. Het tijdreizen verandert alles, maar niet hoe ze had gedacht.

Documentaire (Familie)

Marthe Naber Heuer met 'Koning Deniz'

'Koning Deniz' is een documentaireserie over voormalig straatdealer en ‘Lachgaskoning’ Deniz Uresin die af wil van zijn slechte imago, zijn daden goed wil maken met zijn familie en rolmodel wil worden.

Videoland Academy #1: films in première op het NFF en IDFA 2021

De eerste editie van Videoland Academy is ook nog in volle gang. De scenarioschrijvers van de eerste drie Videoland Academy fictiefilms en de documentaireserie zijn gekoppeld aan producenten en gaan komende maanden in productie.

De drie fictiefilms, allen in het genre 'Grounded Sci-Fi', gaan naar verwachting in première op het Nederlands Film Festival 2021:

'De Indringer' van Jan Verdijk (producent: Keplerfilm)

'De Sterfshow' van Timo Ottevanger, Edson Da Conceicao, Paul de Vrijer en Wladimir van 'Heester' (producent: Umami Media)

'Dagen dat ik je vergeet' van Bodil Matheeuwsen (producent: Keplerfilm)

De eerste Videoland Academy documentaire in het genre 'True Crime' gaat naar verwachting in première op het IDFA 2021:

'De Sneeuwman' van Flynn von Kleist (producent: Topkapi Nonfiction)

Alle films zijn als Videoland Originals in het najaar bij Videoland te zien. Komende maanden wordt er ook meer bekend over de cast en inhoud van de films.

Over Videoland Academy

Videoland Academy wil een nieuwe lichting makers de kans bieden zich te ontwikkelen en ervaring op te doen binnen de professionele beroepspraktijk waarin ook commerciële belangen een rol spelen. De Videoland Academy onderscheidt zich door een markt te bieden aan genre gedreven films. Voor tenminste de drie jaar biedt Videoland Academy hiervoor een podium en ondersteunt nieuw talent op financieel en inhoudelijk vlak. Videoland Academy wordt gesteund door het Nederlands Filmfonds en is in samenwerking met het NFF, IDFA, IFFR en Dr. Script. Overige partners zijn Buma Cultuur en de Nederlandse Filmacademie.

Iedere editie van Videoland Academy bestaat uit de volgende stappen:

- Nieuw filmtalent kan zich aanmelden met filmideeën voor de thema’s van de desbetreffend editie;

- Uit alle aanmeldingen worden maximaal zes fictie projecten gekozen en drie documentaire projecten voor uitwerking van de treatments;

- De definitieve selectie wordt gemaakt waar maximaal drie fictie projecten en één documentaire project ondersteuning krijgen van Videoland Academy. Hierna gaan ze verder met het schrijven van de scenario's en worden ze gematcht aan een producent met het uiteindelijke doel om de films te voltooien en in première te laten gaan op een van de partnerfestivals en bij Videoland’;

- Inschrijven voor Videoland Academy #3 kan vanaf eind september 2021.