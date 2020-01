Zesde bakker verlaat de tent van 'Heel Holland Bakt'

Foto: Omroep MAX - © Roland. J. Reinders 2019

Zondagavond 26 januari werd bekend wie als zesde de 'Heel Holland Bakt'-tent moest verlaten. Opgelet, want dit bericht bevat spoilers.

Met haar ontwapenende optreden in de tent heeft studente Aline de harten van de kijkers veroverd. Meedoen aan 'Heel Holland Bakt' was voor haar meer dan het bakken van een taart. Ze deed ook mee om haar verlegenheid te overwinnen. 'Ik vind het heel eng om voor grote groepen mensen te praten, maar in de tent had ik maar één doel: zo goed mogelijk bakken.'

Knipoog van Janny

'In de tent wilde ik vooral verschillende technieken laten zien, ik ben iemand die heel snel doorwerkt en veel verschillende dingen tegelijk kan doen. Voor mijn recepten ben ik altijd op zoek naar nieuwe ingrediënten en smaakcombinaties. En ik hou heel erg van decoraties en details. Zo heb ik een taart gemaakt met een laag rozenbottel met framboos en een laag lavendel met blauwe bes, daar was ik heel blij mee. Janny waarschuwde me voor de lavendel, want als je daar te veel van gebruikt, gaat de taart naar zeep smaken. Dat gaf me wel stress, maar uiteindelijk heeft het heel goed uitgepakt. Ik vond het moment van de jurering verschrikkelijk. Je probeert dan aan de gezichten van Janny en Robèrt af te lezen wat ze vinden. Bij Janny kun je wel zien of ze het goed vindt, want dan geeft ze een knipoogje. En Robèrt had meestal wel iets op te merken, maar dat vond ik niet erg. Door zijn feedback kun je alleen maar beter worden.'

Bakdromen

Aline heeft de passie voor bakken van haar moeder en twee oma’s. 'Mijn moeder bakt veel koekjes en met Sinterklaas maakt ze altijd gevulde speculaas. Later ben ik begonnen met experimenteren, ik vind het leuk om mooie dingen te maken, meer dan alleen koekjes. Wat ik ook bijzonder vind, is dat je met bakken ook andere culturen leert kennen. Dat heb ik deze zomer nog gedaan toen ik met mijn vriend op vakantie in Indonesië was. Met zijn tante heb ik daar in de keuken gestaan. Ik sprak de taal niet en ik probeerde me met handen en voeten te redden. Je leert daar weer hele andere technieken, omdat het daar veel eenvoudiger is. Je hoeft helemaal geen luxe keukenmachines of ovens te hebben om iets lekkers te maken. Ik heb in Indonesië ook allemaal specerijen gekocht, in mijn koffer zat wel vijf kilo aan specerijen. Die specerijen heb ik ook in de tent gebruikt. Het liefste zou ik alle landen van de wereld willen bezoeken om daar te bakken.'

Verlegen

Aline is niet iemand die snel op de voorgrond treedt en daarom was ze heel erg verrast toen ze na de eerste aflevering werd uitgeroepen tot meesterbakker. 'Ik denk dat de mensen met wie ik vroeger op de basisschool heb gezeten heel verbaasd zijn om mij in de tent van Heel Holland Bakt te zien. Als kind was ik heel erg verlegen. Dat is nu minder, maar ik vind het nog steeds heel erg eng om voor een grote groep mensen te praten. In de tent staan een heleboel mensen naar je te kijken, zijn er camera’s en mensen van de productie, maar dat had ik op een gegeven moment niet meer door. Ik vond de opdrachten van Janny en Robèrt zo leuk en dit was voor mij ook een manier om mijn grenzen te verleggen. Voor mijn studie moet ik vaak presentaties geven in het Engels en daar kan ik heel onzeker van worden. Maar ik probeer die angst steeds meer los te laten.'

Meer Aline

Thuisbakker Aline is te zien op woensdag 29 januari in 'Doorbakken' om 21.35 uur op NPO 1. 'Doorbakken', gepresenteerd door Irene Moors, gaat wekelijks in op het centrale thema en de gebeurtenissen in 'Heel Holland Bakt'. Irene Moors voert gesprekken met gasten op diverse bijzondere locaties afgewisseld met reportages waarin Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven dieper ingaan op 'Heel Holland Bakt'-thema’s, ingrediënten en tradities. Op donderdag 30 januari is Aline te gast bij 'Tijd voor MAX', om 17.10 uur op NPO 1.