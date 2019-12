'Zapplive' in actie! haalt 19.380,61,- op voor UNICEF

Foto: © KRO-NCRV 2019

'Zapplive' in actie! heeft 19.380,61,- opgehaald voor UNICEF. Dat is zaterdag 21 december bekendgemaakt in de uitzending van 'Zapplive'.

Gedurende 3 weken zette 'Zapplive' zich in voor kinderen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Wereldwijd zijn dit 50 miljoen kinderen!

Als kinderen moeten vluchten, moeten ze alles achterlaten: hun huis, hun school, hun vrienden. UNICEF helpt deze kinderen en wil dat ze kunnen opgroeien in een veilige omgeving waar ze kunnen leren en spelen, zodat ze een kans hebben op een goede toekomst. Voor deze kinderen is 'Zapplive' in actie gekomen!

Kinderen door het hele land hebben meegedaan aan 'Zapplive' in actie! door onder andere liedjes te zingen, lege flessen in te zamelen cupcakes te bakken en andere klusjes te doen. Kortom, ze zijn in actie gekomen voor de miljoenen kinderen die nu op de vlucht zijn en ze helpen hen de winter door te komen.

Klaas van Kruistum: 'Ik ben heel trots op het mooie voorbeeld dat onze kijkers hebben gegeven door zich keihard in te zetten voor andere mensen die hulp nodig hebben. De creativiteit, de energie, de bijzondere verhalen: ze zijn ronduit inspirerend!'