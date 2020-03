'Zapplive Extra' dagelijks met gebarentolk

Foto: © KRO-NCRV 2019

Het educatieve live-programma 'Zapplive Extra' wordt vanaf vandaag voor dove en slechthorende kinderen voorzien van een gebarentolk. De uitzending is te zien op het YouTube-kanaal van NPO Zapp.

Om kinderen die thuis zitten de mogelijkheid te geven iets te leren en ouders en docenten te ontzorgen, biedt Zapp een breed scala aan educatieve programma’s, waaronder 'Zapplive Extra' (KRO-NCRV). Een deel van de kijkers maakt gebruik van gebarentaal, daarom heeft NPO samen met het Nederlands Gebarencentrum en ouderorganisaties FODOK en FOSS het initiatief genomen om 'Zapplive Extra' van een gebarentolk te voorzien.

Rick Brink, minister van Gehandicaptenzaken: 'Ik ben enorm blij dat programmamakers op deze manier ervoor zorgen dat deze show ook voor dove en slechthorende kinderen toegankelijk wordt gemaakt. Juist nu in deze intense en verwarrende tijden moeten programma’s zorgen voor verbinding en moeten we niemand uitsluiten.'

'Zapplive Extra'

'Zapplive Extra' dient als huiskamer voor kinderen, waar zij vragen kunnen stellen en met elkaar in gesprek kunnen gaan. Presentator Klaas van Kruistum haakt aan bij educatieve Zapp-programma’s die gaan over onder meer biologie ('De Smerige Quiz', EO), wetenschap ('Willem Wever', KRO-NCRV) en natuur ('Freeks Wilde Wereld', VPRO). Natuurlijk is er ook ruimte voor ontspanning met tips over hoe je de dagen thuis het beste doorkomt. Ook de programma’s tussen de live-blokken door worden voorzien van een gebarentolk.

'Zapplive Extra' met gebarentolk is van 13.00 tot 15.30 uur te zien op het YouTube-kanaal van NPO Zapp.