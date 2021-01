Yvette's openhartige ontdekkingsreis in 'Ik Word Prostituee'

Al sinds haar late pubertijd vraagt Yvette (35) zich af of werken in de prostitutie iets voor haar zou kunnen zijn. Een op het eerste gezicht niet alledaagse beroepskeuze. Maar waarom wil Yvette hier graag haar werk van maken?

Waar komt deze wens vandaan? In de nieuwe vierdelige docuserie 'Ik Word Prostituee' ontdekt en toont Yvette wat het betekent als je in Nederland in de prostitutie wil gaan werken. Zowel op zakelijk als persoonlijk gebied. Welke positieve en negatieve gevolgen komen daarbij kijken? Wat vinden haar ouders van deze beroepskeuze? En hoe reageert haar partner? In elke aflevering onderzoekt Yvette een mogelijke werkvorm: als escort, achter het raam of in een bordeel.

Yvette specialiseerde zich tijdens haar studie Filmwetenschappen aan de UvA in beeldvorming rondom seksualiteit en pornografie, ze is redacteur en documentairemaker en was onder meer voorzitter van PROUD, de belangenvereniging voor en door sekswerkers. Daarnaast werkt ze sinds 2010 als porno- en webcamperformer. Voordat ze een keuze maakt voor een specifieke prostitutiewerkplek neemt Yvette ons mee in deze persoonlijke zoektocht. Met haar nemen we een kijkje in de wereld van sekswerk, welke werkvormen er voor haar mogelijk zijn, wat er echt bij haar past, maar ook welke risico’s een sekswerker loopt tijdens zijn of haar werk.

Jildou van der Bijl, Creatief Directeur LINDA. & Net5: 'In de docuserie 'Ik Word Prostituee' mogen we meekijken in het leven van Yvette die bewust kiest voor dit werk. Yvette spreekt met verschillende mensen die werkzaam zijn in de seksindustrie om zowel de positieve als negatieve kanten te belichten. Met Net5 Powered by LINDA. willen we echte verhalen vertellen en we schuwen het taboe daarbij niet, daar sluit deze serie naadloos bij aan.'

Yvette: 'Behalve dat ik ontzettend blij ben dat ik met Net5 de unieke kans krijg om te laten zien hoe ik ontdek welke vorm van prostitutie het beste bij mij past, geloof ik dat we met 'Ik Word Prostituee' de ideeën over wat sekswerk is en wat voor mensen sekswerkers zijn kunnen nuanceren. Ik hoop dat het programma eraan bijdraagt dat sekswerkers zich veiliger zullen voelen om vaker over hun eigen ervaringen praten.'

Aflevering 1: Wie is Yvette?

In de eerste aflevering leren we Yvette kennen en vertelt zij over haar wens om het vak in te gaan. Op zoek naar haar ideale werkplek onderzoekt ze haar mogelijkheden als escort. We zijn er getuige van hoe ze haar moeder vertelt dat ze haar sekswerk uitbreidt en horen hoe haar partner omgaat met haar keuze voor prostitutie. Ze laat foto’s maken voor haar portfolio, heeft een sollicitatiegesprek bij een highclass escortbureau en heeft dan haar allereerste escortklant.

'Ik Word Prostituee 'wordt geproduceerd door Tuvalu Media.

'Ik Word Prostituee', vanaf woensdag 6 januari wekelijks om 22.30 uur bij Net5 Powered by LINDA. en op KIJK.nl.