Yuval Noah Harari in 'DWDD Heimwee: Hier is ... Adriaan Dis'

Foto: BNNVARA - © Annemieke van der Togt 2020

Voor 'DWDD Heimwee: Hier is Adriaan van Dis' interviewde Adriaan van Dis de gast van zijn dromen: historicus en internationale bestsellerauteur Yuval Noah Harari.

Harari wordt gezien als een van de grootste denkers van onze tijd. Hij verkocht wereldwijd 20 miljoen boeken, waarvan meer dan een half miljoen in Nederland. Zijn boeken Sapiens, Homo Deus en 21 lessen voor de 21ste eeuw stonden maandenlang onafgebroken in de bestsellerlijsten. Internationale kopstukken als Angela Merkel, Emmanuel Macron en Mark Zuckerberg gingen met hem in gesprek en onlangs ontmoette onze eigen premier Rutte Harari tijdens het World Economic Forum in Davos.

Van Dis spreekt de schrijver een uur lang in het oude 'Hier is…' decor, net als voorgaande jaren, toen o.a. Stephen Fry, Maarten Biesheuvel, Simon Schama, Howard Jacobsen en Hilary Mantel te gast waren. Waar toen nog meerdere schrijvers geïnterviewd werden, is Harari nu de enige gast. Het gesprek is enerverend, vlijmscherp en nergens saai.

'DWDD Heimwee: Hier is… Adriaan van Dis' is dinsdag 4 februari om 19.00 uur te zien bij BNNVARA op NPO 1.