Winnaar 'Project Rembrandt 2020 'bekend!

Foto: NTR - © Manouk Rijper 2020

De winnaar van 'Project Rembrandt' is bekend. De jury wees vanavond in een zinderende finale de 21 jarige student Kunstgeschiedenis Wolf Hekkema aan als beste amateur kunstschilder van Nederland.

Wolf uit Rotterdam nam het in de finale op tegen Liselotte (47) uit Nieuwkoop, Alfrédo (40) uit Ermelo en Jarno (20) uit Huizen. Als finaleopdracht mochten de finalisten de afgelopen weken thuis aan een eigen meesterwerk werken. Juryleden Pieter Roelofs en Lita Cabellut beoordeelden het werk van Wolf als beste. Pieter bewonderde hoe Wolf in zijn werk de hele kunstgeschiedenis meeneemt, kritisch daarmee omgaat, en vervolgens ook iets eigens, nieuws neerzet.

De 21 jarige Rotterdammer werd geïnspireerd om te gaan kunstschilderen door zijn oma, die hem de basistechnieken leerde en meenam naar verschillende cursussen. Zo werd de liefde voor de schilderkunst geboren en drie jaar geleden maakte hij zijn eerste schilderij. Het meesterwerk 'Hou Vast' dat Wolf maakte voor de finale is een verbeelding van hoe hij zich de afgelopen periode voelde. De situatie rondom corona en de spanning rondom zijn deelname aan het 'Project Rembrandt' speelden daarbij een belangrijke rol. 'Het is een werk dat jou als kijker uit balans brengt, het daagt je uit, en vraagt je telkens weer om terug te komen', aldus jurylid Pieter Roelofs.

Wolfs winnende werk is vanaf morgen, 14 december, voor iedereen van buitenaf te bewonderen achter het raam naast de passage van het Rijksmuseum. Daarna kunnen museumbezoekers het doek tot eind januari van dichtbij bekijken in de Voorhal.

Dat hij winnaar is van Project Rembrandt drong aanvankelijk nauwelijks tot Wolf door. 'Ik was verlamd en kon het niet geloven. Ik had 'winnen' allang losgelaten.' Inmiddels is het besef ingedaald en maakt hij plannen voor de toekomst. Hij wil het kunstenaarschap nu echt gaan combineren met zijn studie. 'Kunst maken geeft me zoveel geluk, daar moet ik gewoon wat mee.'

Wil jij volgend jaar ook meedoen aan de schildercompetitie? Meld je dan meteen aan via: www.projectrembrandt.nl.