Wie pakt de titel 'Holland's Next Top Model 2019'?

Foto: RTL 5 - © RTL 2019

Na een strijd van zestien weken is het maandagavond, 16 december, eindelijk zover: de grote finale van 'Holland's Next Top Model 2019'. Silke, Marcus, Lenny en Jay hebben zich bewezen en maken kans op de felbegeerde titel.

In de afgelopen weken hebben de vier finalisten alles gegeven om de finale te kunnen bereiken. Het was een seizoen vol verrassingen. De vier finalisten hebben zich niet alleen als model ontwikkeld, maar hebben ook een persoonlijke groei doorgemaakt.

Over de finalisten

Silke

De Friese Silke heeft een paar keer in de gevarenzone gestaan, maar heeft alles op alles gezet om haar droom waar te maken. Silke moest durven lelijk te zijn. In Georgië heeft ze de jury overtuigd dat ze in de finale thuis hoort. Bij de laatste shoot heeft ze zelfs de prijs gepakt om voor The Situationist een editoriashoot te mogen doen in Parijs. Nigel Barker zei al eerder 'You are like a bunch of fire, you could be taller than me. Wow!'

Marcus

Marcus heeft drie keer de beste foto gehad en werd volledig uit zijn comfortzone gehaald toen hij op hakken moest lopen. Toch moest Marcus meer persoonlijkheid tonen op de set. Jurylid Kim Feenstra zei al eerder: 'Je hebt alles in je om een topmodel te worden.'

Lenny

Met pijn in het hart deed Lenny afstand van haar lange haar, maar inmiddels heeft ze haar nieuwe look volledig omarmd. Lenny liet zich vaak leiden door haar onzekerheid, maar tijdens de shoot met Kim ontpopte ze tot zelfverzekerd model. In Georgië wist ze haar beste foto te pakken, na een heftige shoot voor Elle. Jurylid Nigel Barker noemde Lenny eerder al een 'Classic beauty'.

Jay

Jay verraste de jury tijdens de restyling en hij was niet bang om zich kwetsbaar op te stellen tijdens de zwembadshoot. Hij heeft gedurende dit seizoen van zijn fouten geleerd en gaf zich bloot voor de lens van Kim Feenstra. Jay heeft drie keer de beste foto gepakt. Anna Nooshin zei zelfs in aflevering 6: 'Het is zo perfect, niks over te zeggen.'

De grote finale van 'Holland's Next Top Model' (HNTM) is maandag 16 december om 20.30 uur te zien bij Videoland en RTL 5.