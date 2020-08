'Wie is de Mol?', 'Commando's' en 'KLEM' dit seizoen te volgen met audiodescriptie

Foto: © AVROTROS 2020

Komende maanden zijn het jubilieumseizoen van 'Wie is de Mol?' (AVROTROS, vanaf zaterdag 5 september op NPO 1), de nieuwe dramaserie 'Commando's' (AVROTROS, vanaf zondag 30 augustus op NPO 3) en het derde seizoen van 'KLEM' (BNNVARA, vanaf donderdag 24 september op NPO 1) met audiodescriptie te zien bij de NPO.

Hiermee worden deze programma's nog toegankelijker voor blinden en slechtzienden.

Audiodescriptie

Audiodescriptie maakt films en series toegankelijk voor mensen die slechtziend of blind

zijn. Een stem beschrijft tussen de dialogen door wat er in beeld te zien is. Door deze

extra uitleg is het verhaal veel beter te volgen. Elementen die beschreven worden zijn

bijvoorbeeld personages, gezichtsuitdrukkingen, plaatsbepaling en ontwikkelingen in de

verhaallijn. De NPO verzorgt per jaar een aantal programma's met audiodescriptie.

Earcatch

Bij het begin van elke aflevering komt een logo in beeld met een herkenbaar geluid, dat aangeeft dat het programma audiodescriptie heeft. Via de gratis app Earcatch zijn de beschrijvingen exact synchroon met de uitzending te beluisteren. Het voordeel van deze app is dat de omgeving van de gebruiker niet verplicht hoeft mee te luisteren. De audiodescriptie wordt via de hoofdtelefoon van de gebruiker apart aangeboden. Meer informatie over de app is te vinden op de website van Earcatch (earcatch.nl).